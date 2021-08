Tokyo: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l’Ungheria

Entornointeligente.com / (ANSA) — TOKYO, 02 AGO — Italia e Ungheria hanno pareggiato 5-5 (1-2; 1-2; 1-1; 2-0) in una partita dell’ultima giornata del girone A del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la squadra allenata da Sandro Campagna, sono andati a segno Figlioli (2), Di Fulvio, Echenique e Aicardi. L’Italia — che ha chiuso il girone con tre vittorie e due pareggi — era già qualificata ai quarti e ora attende l’esito delle ultime partite dei due raggruppamenti per conoscere l’avversaria dei quarti di finale. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com