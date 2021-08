Revelan estrella en el paseo La Voz del Yuna en honor a María Cristina Camilo

Entornointeligente.com / Este lunes, por motivo al 79 aniversario de la emisora La Voz del Yuna, de Bonao, revelaron la estrella en el paseo de este museo en honor a María Cristina Camilo, gloria de la comunicación y el arte del país.

La reconocida actriz y locutora estuvo presente en la actividad donde emocionada agradeció por este gesto.

‘’Si alguien en la vida merece mucho son ustedes. Ustedes porque me han impulsado a través del cariño, a través del amor que me dan me han hecho vivir 102 años cumplidos, ya voy a tener 103 y siento todavía que cada vez que ustedes me abrazan, cada vez que me saludan, cada vez que dice Maíta me llegan al corazón”, expresó la pionera de la locución en el país.

Este gesto fue de parte del Patronato Voz del Yuna de Bonao que lo integran entre otros Ramiro Plascencia, Joselino Martínez, Gin Hernández el exsenador Félix Nova, ideólogo de este proyecto.

También Sandra Fernández, directora de este centro que cuenta con una estación radial cultural y un museo donde se exhiben piezas históricas del arte y la cultura dominicana.

La actividad concluyó con un concierto a cargo de Ramón Orlando.

María Cristina Camilo ha sido propuesta en varias ocasiones por personalidades del país que consideran se le debe premiar y reconocer el trabajo que ha hecho en los medios de comunicación por casi 70 años de manera ininterrumpidas.

Sobre la emisora La emisora La Voz del Yuna conmemoró este domingo el 79 aniversario de su fundación.

José Arismendi Trujillo Molina “Petan”, también apodado el cacique de Bonao, fue el emprendedor del más ambicioso proyecto de radio de largo alcance de aquella época.

La historia de este monumento histórico se vio interrumpido cuando en el periodo de gobierno 1990, 1994 presidido por el entonces síndico, doctor Guillermo Rodriguez Camilo, la edificación levantada en las esquinas formadas por la avenida, doctor Pedro A. Columba con Francisco Javier Billini (Padre Billini), fue demolida al ser considerada un peligro público para transeúntes de Bonao.

No fue, sino años más tarde, por la visión del ex senador, Félix Nova Paulino, que se inició y terminó una réplica idéntica a la original, la cual está establecida en las intersecciones de las calles 16 de agosto y general Gregorio Luperón.

