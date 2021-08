Podemos no se parcializa con ningún precandidato del PSUV

Entornointeligente.com / El concejal y coordinador municipal de Podemos, Jean Silva, manifestó que su organización política apoya la elección de candidatos en el proceso de primarias del PSUV, pero no se parcializa con ningún aspirante.

“La escogencia de candidatos el próximo 8 de agosto por parte de los militantes del PSUV es un proceso que fomenta la participación de las bases, nosotros celebramos este acto, sin embargo no apoyamos una candidatura en específico, todos los aspirantes son nuestros hermanos y reciben nuestro espaldarazo de igual forma”, explicó en conversación con el Diario Avance.

Asimismo aseguró que todos en particular “cualquiera puede sentir preferencia por algún precandidato o precandidata en particular, lo que no se permite es realizar pronunciamientos en nombre de nuestra organización para beneficiar a unos por encima de otros”.

Aseveró que luego de se hayan expresado las bases “nosotros apoyaremos a quien resulte electo, hasta entonces todos los que están aspirando son nuestros hermanos y hermanas, cuentan con el respaldo de Podemos”.

Exhortó a sus compañeros a “respetar a la dirigencia municipal y nacional no aprovechemos nuestra posición en la organización para expresar nuestras apreciaciones personales”.

Tags: diario avance Psuv

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com