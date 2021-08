Mayoría en México a favor de juzgar a expresidentes pero insuficiente

Entornointeligente.com / México, 1 ago (Prensa Latina) Un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) de México dio hoy abrumadora mayoría de votos a favor de juzgar a expresidentes corruptos, pero muy lejos del 40 por ciento requerido para hacerlo vinculante. La consulta popular registró una participación mínima de apenas un 7,4 por ciento de los más de 93 millones de personas habilitadas para sufragar, por lo cual los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1994), Ernesto Zedillo (2000), Vicente Fox (2006, Felipe Calderón (2012) y Enrique Peña Nieto (2018) no comparecerán ante los tribunales.

Pero lo más importante es que ya queda refrendado, y ahora en adelante los expresidentes pueden ser juzgados si se les denuncia y demuestra la comisión de delitos. La baja asistencia a las urnas no sorprendió y ya el gobierno y el partido oficialista Morena habían denunciado al INE y a los partidos de oposición de maniobrar para evitar una asistencia masiva a las urnas para beneficiar así a los exmandatarios encartados en la consulta, aunque indirectamente, porque sus nombres fueron borrados de la pregunta sobre si deberían ser o no juzgados. Las cifras adelantadas por el INE no son definitivas, pero es casi seguro sean confirmadas en el recuento oficial. Por ahora lo que prevalece es que votaron entre 7,07 y 7,74 por ciento de los electores, y que la inmensa mayoría, entre 89,36 y 96,28 lo hicieron e favor de juzgar a expresidentes. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dio los números preliminares tal y como había anunciado en la mañana. Sobre el no, dijo, apenas votaron entre el 1,38 y 1,58 por ciento de ciudadanos, y entre el 2,19 y 221 anularon su voto. Según medios de prensa, mañana comenzará la guerra de comunicados entre los partidos de oposición y oficialistas, los primeros achacando al gobierno la baja asistencia a las urnas, y los segundos renovando las acusaciones a estos y al INE que venían realizando desde hace semanas.

