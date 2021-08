La remontada más insólita de Tokio 2020: Rodó y ganó +FOTOS/VIDEO

Entornointeligente.com / La neerlandesa Sifan Hassan llegó a Tokio 2020 con el objetivo de alcanzar un triplete inédito el atletismo: los títulos en 1.500, 5.000 y 10.000 metros. No obstante, en la eliminatoria de la primera de las carreras, la fondista participó de una caída junto a otras lo cual hizo peligrar su sueño, que logró salvar gracias a su insólita remontada.

La favorita. de origen etíope, con 28 años, no pudo evitar este lunes la caída de una competidora keniana y se fue al suelo. Hassan tuvo que esprintar a lo largo de todo el último giro, que recorrió en 61 segundos para alcanzar al grupo. Lo consiguió sin dificultad e incluso ganó la serie con un tiempo de 4:05.17, reseñó EFE la hazaña.

Debutó el pasado viernes en la primera ronda de 5.000; este lunes corrió en primera ronda de 1.500 y por la tarde lo haría en la final de 5.000; el miércoles 4 estará en semifinales de 1.500; el viernes 6 correría la final de 1.500 y el sábado 7 partirá en la final directa de 10.000.

Clase 1993, Hassan emigró a Países Bajos en 2008 y se afincó como refugiada en Eindhoven. Su intención primaria era establecerse como enfermera, pero sus dotes para el atletismo le abrieron una gran puerta. A partir de 2013, ya con la nacionalidad, comenzó a participar de certámenes internacionales, recuerda el portal Infobae .

A continuación te presentamos el video y la secuencia de fotos de la rodada y la insólita remontada de Hassan:

Here’s the replay of Sifan Hassan falling and getting back up to win her heat in the first round of the women’s 1,500. Such a crazy, wild final 350 meters pic.twitter.com/In3AbESQUJ

— Chris Chavez (@ChrisChavez) August 2, 2021

Foto: Reuters / Phil Noble

Reuters / Phil Noble

Foto: Reuters / Lucy Nicholson

Reuters / Dylan Martínez

. Foto: Reuters / Aleksandra Szmigiel

Reuters / Phil Noble

Foto: Reuters / Phil Noble

Reuters / Lucy Nicholson

