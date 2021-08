La empresa que recibió el anticipo de contrato del MinTIC no ha pagado salarios

Entornointeligente.com / Andrés Riveros, excontratista de Inselsa, manifestó en Sigue La W que ” 14 personas y yo fuimos contratados por esta empresa Inselsa para transportar equipos y personal técnico “. Esto con el fin de “instalar puntos digitales en las sedes educativas rurales del departamento”. Dicho contrato “se dio el 20 de mayo de este año (2021)”. “Inicialmente, la contratación fue verbal”. Riveros señaló de “irregular” este proceso, puesto que ” la contratación pública debe ser transparente “.

“Se nos hizo demasiado extraño, pero por necesidad económica y de trabajo accedimos”, continuó, a lo que añadió que “se hicieron las instalaciones”. Riveros se retiró “el 19 de julio porque no se hicieron pagos ni afiliación a seguridad social. Siempre salían con excusas. Ellos necesitaban transporte para equipos y personal técnico. Contratan a una empresa de transporte, la cual se encarga de llamar a conductores y camionetas . Ellos nos dicen que nos va a contratar directamente Inselsa”.

Juan Carlos Cáceres, jefe de flota y empresas de transporte, afirmó que “l a empresa de transportes contrató directamente con Inselsa, empezamos el 21 de mayo . Nos dijeron que el sueldo nos lo iba a subir. Siempre ha sido un acoso laboral. La respuesta de ellos es ‘si no trabaja, lo echamos de la empresa’”.

Le puede interesar:

¿Dónde están los $70.000 millones que Mintic entregó a Centros Poblados? Fueron tres las pólizas falsas que Centros Poblados presentó al MinTIC La versión del billonario contratista del MinTIC involucrado en presunto fraude Por su parte, Luis Alberto Ruiz, excontratista, conductor de Inselsa, denunció que no le han pagado “ni un solo día”. Cabe destacar que Ruiz empezó su empleo el 20 de mayo “y trabajé hasta el 30 de junio”. El excontratista fue suspendido “porque exigí que me hicieran la prueba por COVID”, debido a que el jefe salió positivo. ” Me dijeron que yo mismo me la hiciera. Me la hice y luego me dijeron que no podía seguir porque necesitaban a gente joven. Tengo 58 años . El horario es de 13 o 14 horas al día. Era trabajar por el día y seguir en la noche. Se veía el cansancio y el agotamiento”. Además, a los empleados se les dijo, según relató, que “cuando empezáramos nos pagaban todo y las horas extras, pero cuando fui a cobrar solo iban a pagarme 32 mil pesos. No me han consignado eso tampoco”.

Más denuncias por el polémico contrato multimillonario que el MinTIC le entregó a Centros Poblados para instalar puntos de internet en el país . Sigue La W conoció ahora que la empresa a la que giraron los recursos del anticipo lleva tres meses sin pagar salarios y seguridad social a contratistas que instalaron los puntos.

LINK ORIGINAL: Wradio

Entornointeligente.com