Fútbol EN VIVO: todos los partidos de hoy, lunes 2 de agosto de 2021

Entornointeligente.com / Partidos de HOY lunes 2 de agosto de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy lunes 2 de agosto de 2021 En esta jornada del lunes 2 de agosto de 2021 resaltan los encuentros del fútbol femenino en el marco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y los partidos por la Liga 1 Betsson. Sigue cada el detalle de cada partido a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Juegos Olímpicos – futbol femenino 3.00 a. m. EE. UU. vs Canadá 6.00 a. m. Australia vs Suecia Partidos de hoy: primera división – Perú 5.00 p. m. Ayacucho vs Universidad San Martín 7.00 p. m. Cienciano vs Deportivo Municipal Partidos de hoy: primera división – Argentina 2.45 p. m. Patronato vs Newell’s Old Boys 2.45 p. m. Argentinos Juniors vs Central Córdoba 5.00 p. m. Estudiantes vs Arsenal 5.00 p. m. Rosario Central vs Aldosivi 7.15 p. m. Atlético Tucumán vs Vélez Sarsfield Partidos de hoy: primera división – Chile 1.30 p. m. La Serena vs Antofagasta 5.00 p. m. Ñublense vs O’Higgins 7.30 p. m. Curicó Unido vs Santiago Wanderers Partidos de hoy: primera división – Colombia 8.00 p. m. Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira Partidos de hoy: primera división – Ecuador 7.00 p. m. LDU Quito vs Olmedo Partidos de hoy: primera división – Uruguay 1.00 p. m. Villa Española vs Cerrito Partidos de hoy: primera división – México 9.00 p. m. Atlético San Luis vs Querétaro ¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 2 de agosto de 2021? Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy lunes 2 de agosto de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Gol Perú Claro Sports AFA Play TyC Sports ESPN Sur Estadio TNT Gol TV Latinoamérica

