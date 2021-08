El Sí recibe de 89,36% a 96,28% en referendo sobre gobiernos de México (1988-2018)

Entornointeligente.com / Ciudad de México, 2 ago (Sputnik).- La votación que recibió el Sí en una consulta popular celebrada este domingo en México se ubica entre 89,36 y 96,28 por ciento, pero la participación fue menor al ocho por ciento, según el conteo rápido oficial del referendo que preguntó sobre si se debe emprender o no un «proceso de esclarecimiento» de las decisiones gubernamentales tomadas de 1988 a 2018, informó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. De los poco más de 93,6 millones de personas convocadas, «el porcentaje de participación fue de entre 7,7 y 7,74 por ciento al corte de las 20:35 (1:35 GMT), en cuanto a los rangos de las dos opciones, las estimaciones indican que por el Sí habrá votado entre 89,36 por ciento y 96,28 por ciento; y por el No entre el 1,38 y 1,58 por ciento», mientras el resto fueron nulos, según las tendencias presentadas por expertos del INE responsables del conteo rápido de una muestra representativa nacional, dijo Córdova en la sesión del consejo general del INE. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esas tres décadas se cometieron actos de corrupción, pero la pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la siguiente: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?». Con esta cifras concluyó el reporte oficial del conteo rápido centrado en los mencionados «datos de gran relevancia: el porcentaje de participación y los rangos de opinión por el Sí y el No». Para que los resultados de la consulta popular sean vinculantes se necesita al menos el 40 por ciento de participación de los más de 93,6 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, unos 36 millones de sufragios, de modo que la tendencia no alcanza ni la cuarta parte que establece la ley. «La información que me han entregado los científicos del conteo rápido es de carácter preliminar, los resultados oficiales se conocerán el lunes (2 de agosto), cuando termine el recuento, y será remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los efectos constitucionales», dijo Córdova. El portavoz presidencial, Jesús Ramírez Cuevas escribió en su cuenta de Twitter que fue «un día histórico para la democracia en México» al realizarse «la primera consulta popular para opinar si deben investigarse las acciones de gobiernos anteriores encaminado a garantizar la justicia de las víctimas». En un principio, el presidente López Obrador convocó al referendo para decidir si se juzga o no por corrupción a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte consideró que no se puede someter a referendo la aplicación de la ley ni violar la «presunción de inocencia» de los cinco expresidentes de ese periodo. El presidente adelantó que votaría en contra para evitar que se considera como una «venganza» contra sus adversarios políticos y porque propone una especie de «punto final», para evitar la corrupción en el futuro. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no pudo participar porque estaba de gira por el estado de Nayarit (oeste), y en esta votación no se instalaron casillas para personas en tránsito y solo se podía votar en el distrito de residencia, en este caso en la capital. (Sputnik)

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com