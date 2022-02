Shakira cumple 45 y Piqué 35, el mismo día

Entornointeligente.com / En honor a esta exitosa pareja, aquí te presentamos algunas curiosidades de este par

La pareja conformada por la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué cumplieron años este miércoles. Sí el mismo día. Una de las extrañas, pero comunes, coincidencias que se presentan.

Los padres de Milán y Sasha tienen 11 años de relación. Ambos destacados en sus áreas de trabajo, ella en la música y él en el club Barcelona.

En honor a esta exitosa pareja, aquí te presentamos algunas curiosidades de este par.

Skakira es políglota

Shakira domina seis idiomas diferentes además del español, que es su lengua materna. La cantante habla inglés, francés, portugués, italiano, árabe y catalán.

Y tiene múltiples premios y reconocimientos

Shakira tiene fanáticos alrededor, debido a su música, a su nacionalidad y raíces, además que también se desenvuelve muy bien en los idiomas que habla, por lo que hace que el público se sienta más cerca a ella. Su madre es de descendiente de españoles e italianos, mientras su padre es de origen libanés, por eso su nombre: Shakira Isabel Mebarack Ripoll.

Tiene una fundación en su natal Colombia llamada ‘Pies Descalzos’, como su primer álbum exitoso. En dicho colegio imparten educación de calidad y ayudan a jóvenes y niños en condiciones económicas vulnerables a mejorar su calidad de vida, así como a sus familias.

Es la reina de los mundiales

Ni lo intente. Los mundiales de fútbol ya tienen a su consentida y esta es la mismísima Shak, como le apodan.

Ha sido responsable de dos himnos de la cita futbolista. Fue justamente ahí, cantando su primer himno, que conoció al padre de sus hijos. En Sudáfrica, con su ‘Waka, Waka’ y el movimiento de sus caderas, fue que enamoró a Piqué. En la grabación del video del tema se presentaron los mejores jugadores del mundo.

Líos por tributos

Shakira se defiende ante las autoridades españolas por presunto fraude fiscal. La barranquillera se enfrentaría a un juicio en España por evitar el pago de 14.5 millones de euros en impuestos. La están investigando por seis delitos fiscales

Piqué por casi pierde la vida

El barcelonista practica el fútbol desde pequeño, cuando tenía un año y medio estuvo dos días en coma luego de caer en la terraza de sus abuelo, intentando rescatar un balón.

Su abuelo controlaba el Barcelona

Su abuelo, Amador Bernabeu, fue vicepresidente del FC Barcelona y delegado del club ante la UEFA, dejó su cargo en el 2020.

¿Con novio?

Fue captado por un paparazzi en un momento confuso. En la imagen aparecía Piqué y Zlatan Ibrahimovic en un pose comprometedora, provocando rumores sobre su relación con el sueco.

No quieren boda

En una entrevista juntos, Shakira respondió ante la pregunta sobre si pensaban casarse: «El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento», confesó entre risas bajo la atenta mirada del futbolista, que no pudo evitar contagiarse.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com