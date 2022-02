¿Qué pasó con Adele y por qué canceló sus shows en Las Vegas?

Entornointeligente.com / Adele es sin duda un ícono de la balada romántica en inglés. Con temas como “Rolling in the deep”, “Set fire to the rain”, “Hello” y, más recientemente, “Easy on me”, la cantautora británica demuestra en sus canciones el dolor que se puede sufrir al enamorarse, pero también la determinación que hay que tener para poner límites. La ídolo pop ha tenido recientemente una relación con el agente de la NBA Rich Paul , lo que ha suscitado varios comentarios. Por lo pronto, Adele ha suspendido sus shows en Las Vegas, según ella, por contagios de COVID-19 en sus músicos.

“La mitad de mi equipo tiene COVID-19, todavía lo están (contagiados), y ha sido imposible terminar el espectáculo. No puedo darles lo que tengo en este momento y estoy destrozada. Estoy destrozada y lamento que sea tan de último minuto”, declaró la artista. Sin embargo, ¿es esa la única razón de la cancelación de los conciertos de Adele? En la presente nota sabrás más información acerca de lo que está sucediendo con esta icónica artista, que ha dado momentos de alegría a millones de seguidores en todo el mundo.

Adele no podrá estar en la presente edición de los Brit Awards.

¿Por qué Adele canceló sus conciertos en Las Vegas? La posible razón de Adele para apartarse de los escenarios, e incluso para cancelar su presentación en los Brit Awards , sería por supuestos problemas con su pareja, Rich Paul. Ambos se encontrarían recluidos en la vivienda de él, mientras intentan recomponer la relación.

“(Adele) pasó una semana escondida en la mansión de su novio, Rich Paul, para tratar de salvar la relación después de que él no estuviera para ella durante la cancelación de los espectáculos en Las Vegas”, dijo una fuente al diario inglés Daily Mail.

“Ella se está quedando en la casa de Rich en Beverly Hills y está tratando de arreglar su relación porque las cosas se han vuelto tensas. Apenas se vieron a principios de mes porque él estaba fuera por trabajo y ella estaba tratando de concentrarse en el espectáculo de Las Vegas”, reveló la misma fuente.

