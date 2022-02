¿Qué resultados le convienen a Perú en la próxima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022?

Entornointeligente.com / La selección peruana no pudo sumar una nueva victoria en estas Eliminatorias Qatar 2022 , pero al menos rescató un punto en casa ante una Ecuador que vino a asegurar la clasificación en Lima. Con el punto, los dirigidos por Ricardo Gareca tienen ahora 21 unidades y se ubican en el quinto lugar, casilla que da derecho a disputar el repechaje mundialista.

Con dos jornadas todavía por jugarse, la Bicolor depende de sí misma para, incluso, llegar a zona de clasificación directa. Sin embargo, debido a la apretada situación de la tabla, los marcadores de los demás duelos podrían serle de ayuda, independientemente de cómo le vaya en su próxima visita a Uruguay . En esta nota, conoce qué resultados pueden jugar a favor de la Blanquirroja para la fecha 17 de las eliminatorias.

PUEDES VER: Di María tras vencer a Colombia: “Sacamos adelante el partido con mucho sacrificio y humildad” Colombia vs. Bolivia Pese a que no sumó puntos en esta reciente jornada doble, los cafeteros todavía son rivales directos de la Bicolor en su lucha por meterse entre los cinco primeros. Con 17 puntos frente a los 21 de Perú, a los de Gareca les conviene que Bolivia empate o gane en su visita a tierras colombianas, pues la Verde está todavía más rezagada respecto de la parte media de la tabla (15 unidades).

Paraguay vs. Ecuador La Albirroja ya no tiene chances de alcanzar ni siquiera el repechaje, mientras que a la Tri le basta un empate para asegurarse un lugar en Qatar junto a Brasil y Argentina. Por ello, si bien no representa una verdadera urgencia, lo más provechoso para Perú es un triunfo o empate para los guaraníes.

Brasil vs. Chile Con su gran victoria frente a Bolivia en La Paz, la selección chilena llegó a los 19 puntos y se aferra a una ligera esperanza de pelear por la clasificación. Un triunfo de Brasil sobre la Roja es sin duda el resultado que más le conviene a Perú, pues dejaría prácticamente fuera de carrera a los dirigidos por Martín Lasarte.

PUEDES VER: “Esto no ha terminado, no estamos muertos”: El mensaje de Reinaldo Rueda tras caída de Colombia Argentina vs. Venezuela Con la Albiceleste ya clasificada y la Vinotinto en la situación opuesta (ya eliminada), el resultado de este partido es irrelevante no solo para la selección peruana, sino para los otros equipos que aún pelean por clasificar para el Mundial Qatar 2022.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022 A falta de las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas, así se mantiene la tabla de posiciones:

