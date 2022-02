Perú vs. Ecuador: reacciones de personajes de la TV ante empate en partido de fútbol

Entornointeligente.com / Incondicionales. La selección peruana de fútbol se batió en un reñido encuentro con el equipo ecuatoriano la noche de este 1 de febrero como parte de las Eliminatorias Qatar 2022 . Fue en el minuto 68 del partido que, tras un pase de Luis Advíncula, el delantero Edison Flores logró empatar el marcador y darle un punto al equipo bicolor.

A raíz de este importante y decisivo partido, han sido varias las figuras que se han pronunciado por redes sociales, bastante emocionadas por haber seguido el minuto a minuto del enfrentamiento deportivo.

¿Qué figuras reaccionaron ante el empate de Perú vs. Ecuador? Entre los personajes que reaccionaron ante el súbito gol de ‘Oreja’ Flores estuvieron:

Sebastián Rubio El actor de De vuelta al Barrio no desaprovechó la oportunidad de celebrar el gol que metió Edison Flores con la cabeza.

PUEDES VER: Andrés Veramendi, tenor peruano, emociona a hinchas al entonar el himno nacional en estadio “Bien ‘Orejas’ c***”, expresó el intérprete, y agradeció el marcador con el que Perú finalizó el encuentro.

Sebastián Rubio festejó gol de Edison Flores. Foto: Twitter

Juliana Oxenford La periodista Juliana Oxenfor aprovechó el importante evento para dejar una reflexión sobre la actual coyuntura política que azota al país.

“Todos atentos al partido, unidos en un mismo sentimiento, buscando la victoria, esperando siempre lo mejor para el Perú. Mientras tanto, en un mundo paralelo, el Congreso y Gobierno parecieran odiar al país que tanto dicen amar”, escribió en una primera publicación la mujer de prensa.

Juliana Oxenford aprovechó el partido ante Ecuador para lanzar una reflexión sobre la actual coyuntura política. Foto: Twitter

Asimismo, tras el gol de Edison Flores, la comunicadora acudió nuevamente a su perfil de Twitter para expresar su emoción por lo acontecido. “¡¡¡Orejas!!! Gooooool”, se leía en su escrito.

Juliana Oxenford celebró gol de Edison Flores. Foto: Twitter

Andrés Vilchez Por su parte, el actor Andrés Vílchez, que estuvo al pendiente de la jornada futbolística, documentó el preciso momento en el que el seleccionado peruano en cuestión anotó el gol para Perú y posteriormente lo compartió con sus seguidores de Instagram.

PUEDES VER: Brigitte Román, prima de Lapadula, sobre su desempeño futbolístico: “Pone su vida en la cancha” “Goooooool, te amo, ‘Orejitas’”, dijo el intérprete de la teleserie familiar Maricucha.

Andrés Vilchez envío cálido mensaje a Edison Flores tras su gol. Foto: Instagram

Mónica Sánchez En tanto, la popular ‘Charito’ de Al fondo hay sitio, Mónica Sánchez, agradeció al delantero peruano por su perfomance en la cancha.

“Gracias, ‘Orejita’”, escribió la actriz en un estado de su plataforma social Instagram, y acompañó su mensaje con corazones rojos.

Mónica Sánchez no se perdió el partido de Perú vs. Colombia. Foto: Instagram

Patricio Parodi El chico reality de Esto es Habacilar Patricio Parodi, quien es un ávido amante de los deportes, tampoco pudo dejar de pronunciarse sobre el score del partido ante Ecuador.

PUEDES VER: Los mejores memes de la previa del Perú vs. Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022 “Edison Flores, eres crack c***”, señaló el popular ‘Pato’ en un estado de Instagram.

Patricio Parodi elogió performance de Edison Flores. Foto: Instagram

Tula Rodríguez La conductora de En boca de todos Tula Rodríguez demostró ser una gran fanática del fútbol, pues inmortalizó cada momento del enfrentamiento de fútbol en sus redes sociales y, llegado el momento de la anotación de Flores, se grabó muy contenta mientras gritaba a viva voz el logro bicolor con sus familiares.

“Goooool”, gritaba la presentadora mientras enfocaba a cada uno de sus parientes.

Lo más visto de Espectáculos Magaly aplaude retiro de Melissa Paredes de América hoy: “Lo que hizo fue tramposo y mentiroso” Gian Marco e Isabel Lascurain, de Pandora, tienen una relación, según revista mexicana Pancho Rodríguez llora y reclama a Migraciones: “Me juzgan como si fuese un delincuente” Lo más visto de La República ¡Estamos quintos! Perú igualó 1-1 ante Ecaudor en el Nacional con gol de Edison Flores ¡En zona de repechaje! Perú igualó 1-1 ante Ecuador y sueña con Qatar 2022 Pareja muestra sus excepcionales pasos de baile al ritmo de popular salsa y sorprende a miles Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com