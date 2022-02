ONU advierte de más de 10.500 desplazados en Yemen en dos meses

Entornointeligente.com / La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas en Yemen informó este miércoles que como parte de la escalada violenta en ese país más de 10.500 personas han sido desplazadas en los últimos dos meses.

Se trata de los enfrentamientos armados en las gobernaciones de Ma’rib y Shabwah, donde la situación humanitaria se ha debilitado considerablemente, y la OCHA alerta de una aguda crisis en materia de servicios médicos, escasez de medicamentos, agua potable, alimentos y electricidad, detalló el ente en un comunicado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre diciembre de 2021 y enero de 2022 en Ma’rib unas 8.214 personas (1.369 familias) se vieron desplazadas forzosamente; y se estima que de continuar intensificándose los combates, otras 4.600 familias queden igualmente desocupadas.

— OCHA Yemen (@OCHAYemen) February 2, 2022 Mientras, en Shabwah, las hostilidades se han acrecentado en los distritos de Ayn, Bayhan y Osaylan, provocando el desplazamiento de más de 2.280 personas (unas 380 familias) solo en la última semana de diciembre; además de sufrir daños o quedar destruidas totalmente hospitales, escuelas, puentes y carreteras.

Este clima de violencia afecta considerablemente a la población civil, fundamentalmente mujeres, los niños, personas con discapacidad, marginados, y otras que conforman los grupos más vulnerables; quienes sufren con mayor rigor las consecuencias de las hostilidades.

A lo que se añade el hecho de que la escasez de fondos pudiera interrumpir la asistencia humanitaria e incorporar a más millones de personas bajo situación de riesgo; sobre todo cuando actualmente casi dos tercios de los principales programas de ayuda de la ONU se encuentran reducidos o cerrados por esta causa.

Situación a la que cabe agregar que más de un millón de mujeres y niñas se verían privadas en un futuro cercano del acceso a servicios de salud reproductiva y violencia de género.

En aras de paliar el complejo escenario en ese país africano el Coordinador del Socorro de Emergencia, Martin Griffiths, liberó 20 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) de la ONU para responder con ayuda humanitaria a las personas desplazadas en Ma’rib y Shabwah, territorios donde se ha agudizado el conflicto.

