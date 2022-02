Llama olímpica Beijing 2022 inicia su recorrido

Entornointeligente.com / La antorcha de los Juegos de Invierno de Beijing, que se interrumpió tres días debido al brote de Covid-19, comienzó este miércoles con el ex patinador de velocidad de 80 años Luo Zhihuan que se convierte en el primer portador de la antorcha olímpica.

Unas 1.000 personas tomarán el relevo por las áreas de competencia de la capital china y la cercana ciudad de Zhangjiakou, donde se llevan a cabo las competencias de esquí de fondo y snowboard, antes de la ceremonia de apertura el viernes por la noche.

Beijing, hogar de 20 millones de personas, tuvo pocos casos de Covid-19 este miércoles, con dos casos nuevos. Sin embargo, de acuerdo con la política de «tolerancia cero» del país con respecto a la pandemia, si se detectan casos reales o sospechosos, las reglas estrictas requieren cuarentena y pruebas masivas.

Después de que Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá se declararan opuestos a los juegos, se unieron acusaciones de violar los derechos humanos contra las minorías musulmanas en Xinjiang o contra los separatistas en Hong Kong.

El gobierno chino condenó la negación y utilizó la importancia del deporte para impulsar su reputación internacional. Cerca de 2.833 atletas de 15 disciplinas competirán por medallas de plata, bronce, y 109 preseas de oro.

