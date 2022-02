Jimin reaparece tras su operación por apendicitis: “Perdóname por preocuparte”

Entornointeligente.com / Jimin de BTS está de regreso. Tras ser operado de urgencia por apendicitis aguda el 30 de enero y dar positivo a la COVID-19, la superestrella del k-pop reapareció en Weverse con mensajes para ARMY. En estos pide perdón a los fans por la preocupación causada y da la esperanza de que pronto podría recibir la alta del hospital.

PUEDES VER: BTS: Jimin y el mensaje que dejó antes de su operación de urgencia por apendicitis Jimin se sometió a cirugía la madrugada del 31 de enero. Foto: BIGHIT

¿Qué pasó con Jimin? El fandom recibió la semana con la noticia de la intervención quirúrgica de Park Jimin y su contagio con el coronavirus.

Según compartió el 31 de enero BIGHIT MUSIC, su agencia, el famoso coreano de 26 años acudió al hospital la tarde del 30 tras sentir un intenso dolor abdominal. Además, presentó malestar en a garganta.

Ya en el centro de salud, el intérprete de “Filter” arrojó positivo en una prueba PCR y le detectaron apendicitis . Posteriormente, la madrugada del 31 se sometió a la cirugía .

Tras conocer el estado de salud de Jimin, ARMY en todo el mundo se unió para dejar mensajes de aliento en redes sociales . El #GetWellSoonJimin fue una de las principales tendencias de la campaña.

Park Jimin (26) ingresó al hospital el domingo 30 de enero. Foto: THECELEB

PUEDES VER: Jimin de BTS: dueña de la gata de “Serendipity” envía un mensaje de aliento al idol k-pop Jimin regresa a Weverse Después de su exitosa operación, el 2 de febrero el ?it boy? de Corea del Sur regresó a Weverse con dos mensajes para ARMY .

“Oigan, todos ustedes se preocuparon mucho, ¿verdad? ¡Me estoy recuperando bien!”, aseguró en el primero, conforme traducción de @Bangtanverse__.

En un segundo post pidió disculpas a los fanáticos. También compartió brevemente su rutina alimenticia y la posibilidad de que pronto reciba el alta. “Lo siento por hacer que se preocuparan. ¡Es posible que me den de alta pronto! Me estoy recuperando bien y regularmente he comido las tres comidas. Por favor, esperen solo un poquito. ¡Me recuperaré rápidamente e iré hacia ustedes!”.

El mensaje de Jimin de BTS en Weverse. Foto: captura Weverse

El mensaje de Jimin de BTS en Weverse. Foto: captura Weverse

