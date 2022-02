EUA vão deslocar mais dois mil militares para a Europa

Entornointeligente.com / Os EUA vão enviar mais tropas para o Leste e Centro da Europa para tentar pressionar a Rússia a recuar as suas forças mobilizadas perto da fronteira com a Ucrânia. O anúncio surge num contexto de impasse nas negociações entre Washington e Moscovo sobre a presença da NATO no continente.

Nos próximos dias, cerca de dois mil militares norte-americanos vão ser enviados da base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para a Polónia e para a Alemanha, e outros mil que se encontram estacionados numa base em território alemão vão ser deslocados para a Roménia, de acordo com o Pentágono.

As movimentações são “sinais inegáveis de que os EUA estão preparados para se defender de qualquer agressão”, afirma o Departamento de Defesa, acrescentando que serão anunciadas decisões adicionais em breve. “É importante que enviemos um sinal forte ao senhor [Vladimir] Putin e, francamente, ao mundo, de que a NATO interessa aos Estados Unidos e interessa aos nossos aliados”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, numa conferência de imprensa esta quarta-feira.

O envio de mais tropas para a Europa pelos EUA é feito dias depois de Washington ter colocado em prontidão 8500 militares preparados para serem enviados em caso de necessidade. Na semana passada, o Presidente dos EUA, Joe Biden, já tinha avançado que pretendia reforçar a presença militar norte-americana na Europa de Leste.

A decisão dos EUA surge como uma resposta à mobilização militar maciça feita pela Rússia perto da fronteira da Ucrânia que tem preocupado a NATO, que acredita poder ser o prelúdio de uma invasão. Desde Dezembro que a Rússia mantém mais de cem mil militares em várias regiões fronteiriças, o que os EUA já descreveram como “a maior mobilização na Europa nas últimas décadas”.

Moscovo tem negado a intenção de invadir o país vizinho, dizendo ser legítimo mobilizar as suas tropas dentro do seu território como bem entender, e acusando os EUA e os seus aliados de “histeria” e de estarem a tentar provocar um conflito. As autoridades ucranianas também têm dúvidas quanto à possibilidade de haver uma invasão, mas receiam que a Rússia possa interferir no país de outras formas, como através de ciberataques ou com o reforço das milícias pró-russas que ocupam parte do Leste da Ucrânia.

Neste contexto, os EUA e a Rússia têm estado envolvidos em negociações, a pedido de Moscovo, sobre a presença da NATO na Europa. Moscovo exige que a Aliança Atlântica garanta que não irá aceitar a entrada da Ucrânia e da Geórgia na organização, bem como uma redução assinalável da sua presença nos países da Europa de Leste.

Essas propostas foram recusadas por Washington, que considera inaceitável qualquer interferência externa sobre as escolhas diplomáticas e militares de Estados soberanos. Mas há aspectos relacionados com a presença de armamento no flanco leste da NATO que os EUA dizem estar dispostos a negociar, desde que a Rússia adopte medidas para reduzir a tensão com a Ucrânia.

O envio de novas tropas norte-americanas para a Europa deverá ser encarado pelo Kremlin ? que tem apontado precisamente para a presença militar dos EUA no Leste da Europa como uma ameaça à sua segurança nacional ? como um grave revés. O deputado russo, Dmitri Novikov, vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Duma, disse à Al-Jazeera que a decisão dos EUA é “um passo absolutamente destrutivo que vem complicar a situação”.

