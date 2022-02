EUA e Otan ofereceram acordos de desarmamento a Putin, mostram documentos secretos obtidos pelo El País

Entornointeligente.com / MADRI – Os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se recusaram a fechar as portas para uma futura incorporação da Ucrânia na aliança atlântica e também a assinar um tratado bilateral sobre segurança na Europa com a Rússia, mostram dois documentos confidenciais enviados na quarta-feira passada por Washington e pela Otan a Moscou e obtidos pelo El País, da Espanha.

Em vez disso, mostram os documentos, tanto Washington quanto a Otan ofereceram a Putin negociar acordos de desarmamento e medidas para fortalecer a confiança entre as partes em diferentes fóruns, como a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o Diálogo de Estabilidade Estratégica EUA-Rússia e o Conselho Otan-Rússia. Estes acordos ficam condicionados a uma redução das forças militars russas que atualmente ameaçam a Ucrânia.

“Considerando o destacamento militar substancial, unilateral e injustificado em curso na Ucrânia e na Bielorrússia, instamos a Rússia a reduzir imediatamente a situação de forma verificável, oportuna e duradoura”, diz o texto da Otan. “A posição do governo dos Estados Unidos é que avanços só podem ser alcançados nessas questões [desarmamento e medidas de confiança] em um ambiente de redução das ações ameaçadoras da Rússia em relação à Ucrânia”, adverte Washington.

Os documentos sigilosos foram entregues ao governo russo em resposta ao pedido do Kremlin de que houvesse uma resposta formal à sua proposta pública de assinar um tratado que daria garantias de segurança a Moscou de que a Otan não se expandiria para a Ucrânia e nem para a Geórgia, ambas ex-repúblicas soviéticas.

Em uma ação altamente incomum, Moscou chegou a apresentar um rascunho público do tratado hipotétic o. A resposta são dois textos: um intitulado “Confidencial/Rel Russia”, composto por uma introdução, sete pontos e breves conclusões, de Washington; e outro, sob o título “Otan-Rússia Restrito”, com 12 seções, da aliança atlântica. Os textos repetem em grande parte, mas com muito mais detalhes, as mensagens que os líderes do Ocidente transmitiram publicamente ao Kremlin. Os Estados Unidos e a Otan coordenaram suas respostas, que são complementares, mas têm algumas diferenças.

A principal diferença entre os dois textos é que Washington está disposta a discutir o conceito de "indivisibilidade da segurança" , que a OSCE aprovou em sua cúpula em Astana (Cazaquistão) em 2010. Moscou o incluiu no primeiro artigo de seu rascunho para um tratado, baseando-se nesse princípio para alegar que a eventual entrada da Ucrânia na Otan afetaria a sua segurança.

O texto americano alerta que não compartilha do ponto de vista russo e aponta que o conceito de indivisibilidade da segurança “não pode ser visto isoladamente”. Mesmo assim, o governo americano diz estar disposto a abordar as “respectivas interpretações” do mesmo. E lembra que “os EUA e a Rússia também reafirmaram o direito inerente de cada Estado de escolher ou alterar livremente seus acordos de segurança, incluindo tratados e alianças”.

O documento de Washington deixa claro desde o início que “continua a apoiar firmemente a política de portas abertas da Otan”, e, portanto, não exclui a futura incorporação da Ucrânia ou da Geórgia na aliança; e especifica que, em qualquer caso, esta questão deve ser tratada no Conselho Otan-Rússia. O texto da Otan também reafirma a sua política de portas abertas e sublinha o direito de todos os Estados escolherem os seus acordos de segurança “livres de interferências”.

Moscou ainda não enviou uma resposta por escrito, mas fontes aliadas apontam que a Rússia pediu aos Estados Unidos e à Otan para unificarem suas respostas, e que esta última concorde em discutir o conceito de "indivisibilidade da segurança", como fizeram os EUA.

Na terça-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se falaram pela primeira vez por telefone desde que os EUA e a Otan enviaram suas respostas a Moscou. Blinken, de acordo com um porta-voz do Departamento de Estado, transmitiu a Lavrov sua disposição de continuar com uma troca “substantiva” de propostas sobre segurança, enquanto seu colega russo disse que ambos concordaram em continuar o diálogo.

? Vamos ver como as coisas andam ? disse Lavrov à televisão russa.

Em relação à Ucrânia, o governo Biden oferece à Rússia “medidas de transparência condicional e compromissos recíprocos”, de acordo com as quais a Rússia e os Estados Unidos se comprometem a não “instalar sistemas de mísseis ofensivos terrestres e forças de combate permanentes no território da Ucrânia”. Para assumir esse compromisso, Washington anuncia sua intenção de realizar consultas com Kiev.

Esses acordos de confiança mútua, juntamente com os pactos de desarmamento, são as duas chaves dos textos encaminhados por Washington e pela Otan. O documento americano começa por assegurar que os EUA estão "prontos para trabalhar com o objetivo de alcançar um entendimento com a Rússia, assim como com aliados e parceiros transatlânticos, em questões de segurança".

O texto lista então uma série de tópicos sobre os quais Washington est[a “disposta a discutir compromissos ou ações recíprocas”, e o fórum em que devem ser abordados. Os Estados Unidos declaram-se dispostos a lidar com este processo “de boa fé”, ao mesmo tempo que censuram Putin por ter destacado mais de 100 mil soldados para fronteira da Ucrânia, ocupado a Crimeia e alimentado o conflito em Donbass (região oriental da Ucrânia onde a maioria da população fala russo e forças separatistas enfrentam o Exército ucraniano).

Washington reclama que, em seu projeto de tratado sobre a segurança na Europa, “a Rússia faz exigências que minam os princípios com os quais se comprometeu em documentos anteriores”. “É imperativo”, acrescenta, “que as discussões se baseiem nos acordos em que assenta a segurança europeia”, como os Acordos de Helsinque, de 1975, o Acordo Otan-Rússia, de 1997, e a Carta de Paris ou das Nações Unidas, “que consagram os princípios de integridade territorial, soberania e o direito de cada Estado de escolher seus acordos e alianças de segurança”.

Várias propostas dos EUA envolvem limitações de mísseis que podem levar a novos tratados de desarmamento. Washington se declara disposta a iniciar conversações bilaterais com a Rússia sobre o controle de mísseis de curto e médio alcance e seus lançadores, embora denuncie que o atual tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário foi violado com a produção e implantação dos mísseis SSC-8 e outros sistemas pela Rússia.

O governo dos EUA reafirma seu compromisso com o tratado Novo Start sobre mísseis intercontinentais, em vigor até 2026, mas propõe incluir novos lançadores, armas não estratégicas e ogivas nucleares não instaladas no pacto. Além disso, sugere “iniciar imediatamente as discussões sobre as medidas de acompanhamento do tratado Novo Start” e discutir como os futuros acordos “poderiam incluir todas as armas nucleares dos EUA e da Rússia”.

O documento mostra a preocupação de Washington e seus aliados com os esforços da Rússia para diversificar e expandir seu arsenal nuclear, desenvolver novos mísseis intercontinentais e implantar mísseis duais e não estratégicos perto das fronteiras da Otan.

Uma das propostas mais inovadoras é a oferta à Rússia de um “mecanismo de transparência” para verificar a ausência de mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir o território russo, nas bases que fazem parte do escudo antimísseis da Otan na Romênia e na Bulgária, que compõem o Sistema Égide.

Em reciprocidade, Washington propõe ter o poder para agir da mesma forma em duas bases de lançamento de mísseis de sua escolha em território russo. Moscou havia proposto limitar a implantação de mísseis de curto e longo alcance e expressou preocupação com mísseis Tomahawk em território romeno e búlgaro.

Diante do desconforto da União Europeia por sua exclusão dessas negociações, os Estados Unidos asseguram que “discutirão todos os assuntos que afetem a segurança da Europa” com seus aliados.

