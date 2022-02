Ethel Pozo confía en la selección peruana: “Este año nos vamos al Mundial”

Entornointeligente.com / Ethel Pozo se pronunció en redes sociales con motivo de alentar el partido de la selección, este martes 1 de febrero en el Estadio Nacional para ganarse un cupo en el mundial Qatar 2022.

La conductora compartió su entusiasmo por el enfrentamiento deportivo y aseguró tener confianza en los seleccionados para que puedan formar parte del próximo mundial.

En la fotografía publicada por la hija de Gisela, se aprecia al equipo completo de América hoy con polos estampados con el escudo nacional. Brunella Horna , Janet Barboza , Giselo la acompañan y se muestran sonrientes.

PUEDES VER: Ethel Pozo asegura que tiene pocas fotos de su infancia y Gisela Valcárcel la desmiente Ethel Pozo subió una foto para apoya a la selección en el partido contra Ecuador. Imagen: Ethel Pozo/Instagram

“Vamos Perú que, de la mano del Tigre, este año nos vamos al Mundial” es la frase que escribió la conductora en Instagram. Actualmente, la imagen cuenta con más de 3.000 likes y 46 comentarios.

Ethel Pozo no descarta televisar su boda con Julián Alexander En una reciente declaración, Ethel Pozo sorprendió a más de uno al hablar sobre su deseo de que su unión sea televisada , al mismo estilo de su madre Gisela Valcárcel cuando contrajo nupcias con Roberto Martínez.

Según comentó, está segura de que el productor de su espacio de espectáculos tiene la intención de mostrar la ceremonia de casamiento en el programa y recalcó que ni ella ni su pareja tendrían problema en compartir con los televidentes el romántico momento.

Ethel Pozo también reveló que su matrimonio se llevará a cabo en diciembre. Foto: composición [email protected]/archivo GLR

Ethel Pozo le da consejos a Brunella Horna La conductora de América hoy, Ethel Pozo, aseguró que Brunella Horna aportará mucho al programa durante el presente año. La presentadora aseguró que la empresaria es una mujer distinta y que sus conocimientos en diversos temas, como en el fútbol, serán de gran aporte.

“Que sea ella misma, ella nos aporta, como siempre lo dije, somos tres mujeres distintas, nos aporta muchas cosas desde su ángulo. Por ejemplo, hoy nos sorprendió, sabe mucho de fútbol”, indicó.

Brunella Horna será compañera de Ethel Pozo en América hoy durante todo el 2022. Foto: Instagram

