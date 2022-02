Eliminatorias Concacaf Qatar 2022: fixture, horarios y canales de la fecha 11

Entornointeligente.com / La siguiente jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se llevarán a cabo este miércoles 2 de febrero. Revisa aquí el fixture, horarios y canales de transmisión de los respectivos partidos de esta undécima fecha de las clasificatorias de la Concacaf . Honduras y El Salvador, sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, serán los primeros en jugar.

La selección de México recibirá a la de Panamá en encuentro decisivo para ambas por el octogonal de la Concacaf. Después de 10 fechas, el Tri ocupa el tercer lugar de la clasificación con 18 puntos, uno más que la Marea Roja. Si Panamá gana este duelo, le quitaría por el momento el pase directo al Mundial y lo desplazaría a la zona de repechaje.

Jamaica y Costa Rica se enfrentan en Kingston, en un choque en la que cada equipo buscará aferrarse a su sueño mundialista y liquidar las aspiraciones de su rival. Los Reggae Boyz, al borde de la eliminación, se juegan sus últimas opciones matemáticas luego de sus más recientes derrotas ante México (1-2) y Panamá (2-3).

PUEDES VER: Así quedó la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 de la concacaf Golpeado en su orgullo por la derrota ante el líder Canadá, Estados Unidos necesita sumar los tres puntos el miércoles ante Honduras, ya eliminado, para esquivar problemas en las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022. El combinado norteamericano ocupa la segunda posición con 18 puntos, cuatro menos que su vecino de arriba, a falta de cuatro jornadas.

Obligado a ganar para mantener la ilusión mundialista, El Salvador enfrenta de local a Canadá, el sorprendente y sólido líder de la clasificatoria de Concacaf. Esta última selección llega ante el puntero con buen ánimo, producto de la victoria 2-0 que sacó en Honduras el domingo. Con el triunfo, los salvadoreños quedaron sextos con nueve puntos.

Con información de AFP.

Eliminatorias Concacaf Qatar 2022: horarios y canales Miércoles 2 de febrero

Jamaica vs. Costa Rica | hora: 7.00 p. m. | canal: ESPN (México) Estados Unidos vs. Honduras | hora: 7:30 p. m. | canal: TUDN USA México vs. Panamá | hora: 10.00 p. m. | canal: TUDN ESPN (México) México vs. Panamá | hora: 10.00 p. m. | Canal: TUDN ESPN (México) ¿Dónde ver vía ONLINE las Eliminatorias Concacaf Qatar 2022? Podrás seguir la cobertura ONLINE de los compromisos a través de La República Deportes. Aquí encontrarás todos los detalles, como marcadores, alineaciones, goles, etc.

