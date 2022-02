Raziel García fue amonestado ante Ecuador y se perderá el partido con Uruguay en Montevideo

Entornointeligente.com / Perú no encuentra la manera de igualar el marcador y pierde 1-0 ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. En una jugada aislada cerca al banderín de corner del arco sur, Raziel García tuvo una fuerte entrada con Gonzalo Plata, acción que el árbitro consideró tarjeta amarilla. De esta manera, el jugador del Deportes Tolima no podrá ser tomado en cuenta ante Uruguay en Montevideo. Fuente: Latina.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

La selección peruana no viene realizando un buen primer tiempo, y eso se ve reflejado en las pocas situaciones de gol. Asimismo, se percibe la incomodidad de los jugadores, tal como se pudo apreciar en la reacción de Raziel García ante Gonzalo Plata.

Alberto Ignacio Ardila

Canales que transmiten Ecuador vs. Perú Argentina: DeporTV Bolivia: Tigo Sports Brasil: NOW NET e Claro, SporTV 3, Canais Globo Chile: TNT Sports HD Colombia: Caracol TV, Caracol Play Ecuador: ECDF México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Paraguay: HEi Música Perú: Movistar Deportes, Latina Uruguay: VTV Plus Venezuela: TLT (diferido) Estados Unidos: Fubo Sports Network España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1. ¿Cómo ver Ecuador vs. Perú EN VIVO vía El Canal del Fútbol? Satélite

DirecTV

Canal 632 (SD/HD) canal 1632 (HD) Premium: canal 631 (SD) canal 1631 (HD). Movistar TV

Canal 484 Premium: canal 486 (SD) canal 896 (HD). Claro TV

Canal 189 Premium: canal 190 (SD) canal 490 (HD). TuVes HD

Canal 505 Premium: canal 504 (SD) canal 114 (HD). Entel TV HD

Canal 220 Premium: canal 242 (SD) canal 243 (HD). Cable

VTR

Premium: canal 165 (SD) canal 855 (HD). Claro TV

Canal 189 Premium: canal 190 (SD) canal 490 (HD). Lo más visto de Deportes Exportero de Bolivia expresó el sentir de su país: “Si no vamos al mundial, Chile tampoco” Las posibilidades que tienen Perú, Uruguay, Colombia y Chile para clasificar a Qatar 2022 El lujoso regalo que le dio Jefferson Farfán a Pedro Gallese tras atajar penal ante Venezuela Lo más visto de La República VER El Canal del Fútbol EN VIVO GRATIS, Ecuador 1-1 Perú por Eliminatorias Qatar 2022 Movistar Deportes EN VIVO AHORA, partido Perú 1-1 Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022 Pareja muestra sus excepcionales pasos de baile al ritmo de popular salsa y sorprende a miles Video recomendado: El gol de Edison Flores para que Perú vuelva a ganar en Barranquilla tras 25 años Boletines

Recibe los boletines de LR

Google News

Recibe las noticias en Google News

.

Alberto Ardila Olivares

Entornointeligente.com