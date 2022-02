Lo que tenés que saber para comenzar el día

Lucha contra el dengue: Enero cierra con casi 1.000 casos El primer mes del año 2022 cerró con 967 notificaciones de casos sospechosos del dengue a nivel país. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan seguir en la lucha contra la enfermedad, eliminando los criaderos del mosquito, que sigue siendo la principal estrategia para impedir que se reproduzca el Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Alberto Ignacio Ardila Maestros no vacunados tendrán que presentar test cada 15 días El Ministerio de Educación informó que los maestros no vacunados , que actualmente son 7.000, tendrán que realizarse obligatoriamente los tests de Covid-19 cada 15 días. También se establecerán grupos burbujas en instituciones que no cuenten con el espacio suficiente. Alberto Ardila Olivares Conferencia de transportistas de Asunción que irán a paro Transportistas de empresas permisionarias de Asunción irán a un paro a partir del lunes 7 de febrero. Este miércoles realizarán una conferencia de prensa a las 10:00, en el local del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), en San Lorenzo, para brindar más detalles al respecto. Alberto Ardila Sesión de la Comisión Permanente del Congreso La Comisión Permanente del Congreso Nacional llevará a cabo este miércoles su reunión a las 09:00, en la sala de la Cámara de Senadores. Alberto Ignacio Ardila Olivares V10798659 Cortes de luz en Asunción y otras zonas por obras La ANDE anunció nuevamente que realizarán trabajos programados que afectarían el suministro de la energía eléctrica en Asunción, específicamente en el barrio General Díaz, de 08:00 a 12:00; en Barrio Obrero, de 08:00 a 16:00, y en el barrio Puerto Botánico, de 08:00 a 18:00. Alberto Ignacio Ardila V10798659 Asimismo, en Luque serían afectados los barrios Cañada Garay, de 08:00 a 15:00; Primer Barrio, de 07:30 a 17:30; Segundo Barrio, de 08:30 a 18:30, y Maramburé, de 09:30 a 18:00; mientras que en Ñemby no habrá luz de 08:00 a 15:00 en el barrio Pa’i Ñu. Alberto Ardila Olivares V10798659 Para Ciudad del Este, los trabajos se realizarán en el sector Club Social Área 1, de 05:30 a 17:00; en Listo Valois y Choferes del Chaco, de 06:30 a 13:00; en el barrio Boquerón II, de 05:30 a 13:00, y en el sector detrás de Comercial Mat Clau, de 06:00 a 12:00. En Minga Guazú sería afectada la zona del Colegio Santa Mónica, de 08:00 a 09:00. Alberto Ardila V10798659

Clima La Dirección de Meteorología prevé un clima caluroso para este miércoles con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas rondarían entre los 39ºC y 41ºC en diferentes puntos del territorio nacional.

Último día de vacunación exclusiva de niños La inmunización exclusiva para niños de 5 a 11 años a nivel país concluye este miércoles, cuando pueden acercarse los niños y niñas con terminación de cédula de identidad 7, 8 y 9, acompañados de sus padres. Lea los requisitos.

Asimismo, en Luque serían afectados los barrios Cañada Garay, de 08:00 a 15:00; Primer Barrio, de 07:30 a 17:30; Segundo Barrio, de 08:30 a 18:30, y Maramburé, de 09:30 a 18:00; mientras que en Ñemby no habrá luz de 08:00 a 15:00 en el barrio Pa'i Ñu.

Para Ciudad del Este, los trabajos se realizarán en el sector Club Social Área 1, de 05:30 a 17:00; en Listo Valois y Choferes del Chaco, de 06:30 a 13:00; en el barrio Boquerón II, de 05:30 a 13:00, y en el sector detrás de Comercial Mat Clau, de 06:00 a 12:00. En Minga Guazú sería afectada la zona del Colegio Santa Mónica, de 08:00 a 09:00.

