Pierre-Emerick Aubameyang, nuevo delantero del FC Barcelona llega tras rescindir su contrato con el Arsenal FC. El jugador firmará contrato hasta el 30 de junio de 2025 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Pierre-Emerick se despidió de la afición londinense a través de una publicación en instagram

A los fanáticos del Arsenal,

gracias por hacer de Londres mi hogar y el de mi familia durante los últimos cuatro años.

Pasamos por altibajos juntos y su apoyo significó todo para mí.

Tener la oportunidad de ganar trofeos y el honor de ser el capitán de este club es algo que siempre guardaré en mi corazón.

Siempre he estado 100% concentrado y comprometido en hacer todo lo posible por este club, por eso duele irme sin un adiós real, pero así es el fútbol.

Estoy triste por no haber tenido la oportunidad de ayudar a mis compañeros de equipo en las últimas semanas, pero no tengo nada más que respeto por este club y realmente deseo a todos mis muchachos y fanáticos lo mejor y muchos años exitosos en el futuro.

Con amor, Auba. El delantero internacional con la selección de Gabón ha pasado por grandes clubes de Europa como el Borussia Dortmund o el AS Monaco. Fue el futbolista africano del año 2015 y mejor jugador de la Bundesliga 2016.

Es preciso recordar que Aubameyang de 32 años no ha jugado desde el 6 de Diciembre de 2021 y tras no ver minutos con los dirigidos por Mikel Arteta se hizo sencillo su salida del club.

