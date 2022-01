Irán pide a la ONU condenar a EE.UU. por el asesinato de Soleimani

Irán ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tomen medidas formales contra Estados Unidos por el asesinato del general Qassem Soleimani, ocurrido hace dos años.

El Gobierno de Teherán indica Soleimani, el entonces comandante de la fuerza de élite Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), estaba en la capital de Irak, Bagdad, en una misión diplomática cuando su convoy fue destruido por misiles disparados desde un avión no tripulado estadounidense.

En una carta a la Asamblea General de la ONU, el departamento legal de la oficina presidencial de Irán pidió “todas las iniciativas legales en su poder, incluida la emisión de una resolución” para condenar al gobierno de Estados Unidos y desalentar movimientos similares en el futuro.

Los Gobiernos de Estados Unidos han mostrado, durante años, un "unilateralismo excesivo" en sus acciones que les ha otorgado el poder de violar leyes y acuerdos internacionales, señaló la misiva.

El texto también lamenta que la comunidad internacional permanece en silencio ante la impunidad con que actúa Washington mediante su política de unilateralismo extremo.

El relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales en julio de 2020 concluyó en un informe que el asesinato de Soleimani fue “ilegal” y “arbitrario” y violaba la Carta de la ONU.

Este sábado se realizaron marchas en Bagdad en honor a Soleimani y Abu-Mahdi al-Muhandis. Miles de personas recordaron por las calles de la capital iraquí al general iraní y al líder de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, en el segundo aniversario del asesinato de ambos.

Soleimani y el líder chií iraquí Al-Muhandis fueron abatidos en un ataque con drones de Estados Unidos el 3 de enero de 2020.

Por otra parte, en una carta enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el secretario general de la Oficina de DD.HH. del Poder Judicial de Irán, Kazem Qaribabadi, denunció el silencio y la inacción de los órganos mundiales en relación con la matanza de las fuerzas iraníes durante la lucha contra los terroristas, los contrabandistas armados y criminales.

