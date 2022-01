Incendios en Colorado, EE.UU., dejan tres desaparecidos

Entornointeligente.com / Varios voluntarios buscan mascotas desaparecidas después de que el fuego hizo que los pobladores salieran de sus casas intempestivamente.

Al menos tres personas desaparecidas y casi 1.000 residencias destruidas en su totalidad es el saldo de los incendios forestales que asolaron varias zonas del estado de Colorado, informaron el sábado autoridades estadounidenses.

LEA TAMBIÉN:

EE.UU. declara situación de desastre en Colorado por incendios

El sheriff del condado de Boulder, Joe Pelle, indicó en rueda de prensa que al menos tres personas fueron reportadas como desaparecidas, mientras que se estima que al menos 991 casas se quemaron debido a los incendios que comenzaron el jueves pasado.

“Somos muy afortunados de no tener una lista de 100 desaparecidos. Pero lamentablemente hemos confirmado tres casos”, apuntó Pelle.

Sheriff Joe Pelle said the investigation into the origin and cause of the devastating #MarshallFire is active and continuing. https://t.co/yohzrb0dxH

— City of Boulder (@bouldercolorado) January 1, 2022 El funcionario señaló que sigue abierta una investigación para determinar el origen del fuego, el cual comenzó de manera repentina en comunidades del estado de Colorado, en el centro del país, y rápidamente se extendió a varias zonas urbanas.

“Fue un desastre muy rápido (…) en el curso de solo medio día muchas familias tuvieron solo minutos para recoger lo que fuera, niños, mascotas, en su auto y huir”, dijo por su parte el gobernador de Colorado, Jared Polis.

Las autoridades mencionaron que alrededor de 35.000 personas debieron abandonar sus residencias, muchas de ellas solo con la ropa puesta.

El sheriff Pelle comentó que la nieve que ha caído en las últimas horas ha ayudado a apagar los incendios.

En Boulder, varios voluntarios trabajan con el objetivo de encontrar mascotas desaparecidas después de que el fuego hizo que los pobladores salieran de sus casas de forma intempestiva.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com