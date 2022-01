EE.UU. declara situación de desastre en Colorado por incendios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la declaración de desastre mayor en el estado de Colorado por los incendios forestales que han destruido ya más medio millar de viviendas y provocado la evacuación de decenas de miles de personas desde mediados de semana.

Esta declaración significa que la ayuda federal está disponible de inmediato para aquellos afectados por incendios forestales que los funcionarios temen que hasta ahora hayan destruido más de 500 hogares en los suburbios de Denver.

La ayuda puede incluir subvenciones federales para viviendas temporales y reparaciones, y préstamos para cubrir propiedad no asegurada.

The fires took not just houses but memories, where families were raised. My Administration will partner with the President, FEMA, and our Federal Representatives to ensure the victims of this horrific event have the support and resources to rebuild, recover and heal. pic.twitter.com/4XHpdSHT0m

— Governor Jared Polis (@GovofCO) January 1, 2022 La Casa Blanca señaló que hay fondos federales disponibles para “medidas de mitigación de peligros en todo el estado” junto con dinero para el Gobierno estatal, y organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan trabajos de emergencia en el condado de Boulder.

La aprobación de la declaración de desastre se produce días después de que los incendios forestales arrasaran los suburbios al noroeste de Denver, obligando a cientos de evacuaciones justo antes del Año Nuevo.

Las autoridades estiman que es probable que se hayan destruido más de 500 casas, y agregan que ese número podría llegar a 1.000.

La zona no recibió mucha nieve en lo que va de invierno y el otoño ha sido especialmente seco, ya que el condado de Boulder no ha recibido lluvias significativas desde mediados del verano.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, quien visitó las áreas afectadas este viernes, indicó en su cuenta de Twitter: “Esto es una tragedia y la emergencia no ha terminado”.

En el condado de Boulder, hoteles, centros comerciales y más de 650 hectáreas de vegetación fueron consumidas por las llamas.

El gobernador Polis declaró en días recientes el estado de emergencia e indicó que se trata de un incendio “devastador”.

