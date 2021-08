Venezolano Keydomar Vallenilla gana medalla de plata en JJ.OO. | Noticias

Entornointeligente.com / El venezolano Keydomar Vallenilla ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos dentro de la disciplina de halterofilia, en la categoría de 96 kilogramos, la segunda que obtiene el país suramericano en la justa mundial que se desarrolla en Tokio, la capital de Japón.

El pesista suramericano logró un acumulado de 387 kilogramos, que solo fue superado por Fares El-Bakh, quien estrenó a Catar en el medallero al imponerse récord olímpico incluido en envión (225) y levantamiento total (402).

Con la misma marca de Vallenilla concluyó el georgiano Anton Pliesnoi pero recibió la medalla de bronce.

Otro levantador de peso, Julio Mayora, dio la primera presea plateada a Venezuela en la justa de la capital japonesa en la división de 73 kilogramos.

Este sábado durante un contacto telefónico por Venezolana de Televisión, el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deportes, Mervin Maldonado, expresó que “el pesista venezolano Keydomar Vallenilla despertó a Venezuela dándonos la alegría luego de obtener la segunda medalla de plata”

Maldonado destacó que “la delegación venezolana está muy contenta por esta presea olímpica obtenida en Tokio 2020, con el triunfo de Vallenilla en pesas, en la categoría de los 96 kilogramos.

¡Bravo Venezuela! Nuestro Keydomar Vallenilla levantó la gloria en los #JuegosOlímpicos #Tokyo2020 ¡Eres Grande Muchacho! Es una nueva alegría para el país. Tu fuerza, coraje y determinación te hicieron merecedor de la Medalla de Plata. ¡De La Vega para el mundo! ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/d7XB28cfyz

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 31, 2021

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro manifestó en su cuenta en la red social Twitter sus congratulaciones por el triunfo obtenido por Vallenilla al levantar en total 387 kilos en la categoría de los 96 kilogramos en la disciplina halterofilia.

“¡Bravo Venezuela! Nuestro Keydomar Vallenilla levantó la gloria en los #JuegosOlímpicos #Tokio2020 ¡Eres Grande Muchacho! Es una nueva alegría para el país. Tu fuerza, coraje y determinación te hicieron merecedor de la Medalla de Plata. ¡De La Vega para el mundo! ¡Felicitaciones!”, fue el mensaje difundido por el jefe de Estado”.

Vallenilla dedicó su triunfó a Venezuela y sus entrenadores Vallenilla agradeció el respaldo de el país y le dedicó su triunfo a sus entrenadores Henry Velasquez y Oswaldo Tovar.

“Hoy fuimos más de 30 millones de venezolanos en la plataforma. La fuerza de Venezuela estuvo conmigo en todo momento y puedo decir que soy subcampeón olímpico”, expresó.

Vallenilla rindió honores a su mentor, el entrenador Henry Velázquez, así como a Oswaldo Tovar, quien ha catapultado a su éxito en esto ciclo olímpico, reseña una nota de prensa del Instituto Nacional del Deporte (IND).

“En este proceso, mis entrenadores fueron la llave maestra para hacerme entrar en confianza y creer más en mi. Por eso digo que sin su apoyo, el de mis amigos y el de mi familia no podría celebrar este triunfo”, señaló.

