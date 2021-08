Reportan incremento de incendios en Turquía, Grecia e Italia

Entornointeligente.com / Los incendios forestales que asolan a Turquía, Grecia e Italia ya han dejado varias personas muertas y centenares de damnificados, así como afectaciones al sector turístico debido al desalojo de algunos hoteles en riesgo de ser consumidos por el fuego.

Medios de comunicación turcos informaron este domingo que huéspedes de varios hoteles del centro vacacional de Borum, frente al mar Egeo, se refugiaron a la orilla del mar en espera de ser rescatados, debido a la cercanía de los incendios.

El Ministerio turco de Salud señaló que hasta ahora suman seis los fallecimientos por los siniestros que están consumiendo poblados frente al mar Mediterráneo, mientras que los heridos ascienden a unos 400.

��The latest forecast Map from the European Forest Fire Information System (EFFIS) highlights the risk of extreme fire danger in many regions over the next few days. Tunisia ���� is classified from high to very extreme danger risk �� #HeatWave2021 #mediterranean @CopernicusEMS pic.twitter.com/bFCTpDre9b

— Dr. Oula Amrouni د.عُلا العمروني (@OulaAmrouni) July 31, 2021 El ministro de Agricultura e Industria Forestal de Turquía, Bekir Pakde-Mirli, dio a conocer que en cinco provincias de esa nación continúa la extinción de al menos diez incendios.

Rusia anunció por su parte el envío de 11 aeronaves para combatir el fuego en Turquía.

En Grecia, el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chrysochoidis, informó que durante las últimas 24 horas habían surgido un total de 56 incendios forestales, debido a la combinación de clima seco, una ola de calor y fuertes ráfagas de viento.

Mientras que en Italia, los fuegos afectan a las provincias sicilianas de Palermo, Siracusa y Messina.

#ImageOfTheDay

Severe wildfires are ongoing in the Mediterranean basin

Turkey & Italy are the most affected

Thousands of hectares have been destroyed

On 30 July, #Copernicus #Sentinel2 ������️ captured the burn scar caused by the fire that ravaged the #Oristano area in #Sardegna ���� pic.twitter.com/H80oSXXfrI

— ���� DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 31, 2021 En Catania, la segunda ciudad más poblada de Sicilia, 150 personas fueron rescatadas en balsas el viernes pasado luego que habían quedado atrapadas en dos áreas costeras debido al riesgo que padecían por la cercanía de las llamas.

Los incendios forestales usualmente se presentan en la región durante el verano, pero los expertos han advertido que el calentamiento global ha aumentado tanto la frecuencia, como su intensidad, registrando temperaturas entre los 42 y 44 grados celsius.

