¿Puede su PC manejar Windows 11? He aquí cómo averiguarlo

Entornointeligente.com / Microsoft acaba de lanzar la primera versión beta pública y estable de Windows 11, pero no todos podrán instalarla. Aunque Windows 11 parece más una revisión visual que una reinvención dramática del sistema operativo, Microsoft ha realizado algunos cambios clave que lo hacen exclusivo del hardware más nuevo. Incluso algunos de los dispositivos Surface de la compañía no podrán ejecutar Windows 11, así que aquí le mostramos cómo saber si su PC lo hará.

¿Cuáles son las especificaciones mínimas? Aquí están las especificaciones mínimas oficiales para Windows 11:

Procesador: 1 GHz o más rápido con 2 o más núcleos en uno Compatible con procesador de 64 bits o sistema en chip (SoC) RAM: 4 GB Almacenamiento: 64 GB o más Firmware: UEFI, compatible con arranque seguro Seguridad: Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0 Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0 Pantalla: 720p, al menos 9 pulgadas en diagonal Se requiere una conexión a Internet para instalar Windows 11 Home Edition. Hay otros requisitos para características específicas, pero estos son los conceptos básicos necesarios para que las cosas funcionen.

A primera vista, no se ve nada mal. ¿Procesador de 1 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento? Incluso las computadoras de hace 10 años podrían hacerlo. Pero hay otros factores.

Microsoft Surface Studio y Surface Studio 2 no podrán ejecutar Windows 11, según Microsoft. Incluso si su vieja PC de escritorio es más poderosa que la típica computadora portátil actual, es posible que no tenga suerte. Para algunas computadoras más antiguas, el requisito de TPM 2.0 es algo que Microsoft ha dicho que es absolutamente necesario. Pero la compatibilidad es una combinación de varios factores, e incluso algunas computadoras con TPM 2.0 no pueden ejecutar Windows 11, incluido Surface Studio 2 de Microsoft, lanzado en 2018.

Microsft ha declarado que solo se admitirán procesadores Intel de octava generación y superiores (el Surface Studio mencionado anteriormente usó un procesador de séptima generación), y que tampoco se permitirán todos los procesadores AMD.

Mi PC puede ejecutar Windows 11 beta, así que estoy listo, ¿verdad? No necesariamente. Microsoft permite que Windows Insiders ejecute vistas previas de Windows 11 en hardware que no es oficialmente compatible. Sin embargo, estas personas no podrán instalar la versión final del sistema operativo cuando entre en funcionamiento a finales de este año.

¿Qué pasa con esto de TPM 2.0? El TPM es un módulo de seguridad que puede ser un chip físico o una clave criptográfica incrustada en su procesador. Básicamente, mantiene su unidad encriptada antes de arrancar para protegerlo de los delincuentes cibernéticos. Su PC verifica la clave antes de comenzar y, si algo sale mal, mantendrá su contenido bloqueado.

Microsoft está tratando de hacer que Windows sea más seguro en el futuro, pero para hacerlo tiene que dejar atrás el hardware más antiguo.

¿Cómo sé si tengo TPM 2.0? Hay muchas formas de comprobar si su PC es compatible con TPM 2.0. La forma más sencilla podría ser buscarlo en el Administrador de dispositivos.

Presiona el botón de Windows en tu teclado o haz clic en el botón del menú Inicio y escribe “Administrador de dispositivos”. Haz click en eso. Debería ver una lista de los componentes de su PC.

Busque un elemento que diga “Dispositivos de seguridad”. Expanda eso y debería ver Trusted Platform Module 2.0. Si ve TPM 1.2 en su lugar, o nada en absoluto, no podrá ejecutar Windows 11.

¿Cómo puedo comprobar si mi procesador es compatible? Si tiene TPM 2.0 pero aún no está seguro de si su procesador es compatible, Microsoft ha hecho listas de hardware específicamente compatible. Aquí están los listados de AMD, Inteligencia, y Qualcomm UPC.

Pero tenga en cuenta que es posible que esta lista no sea definitiva: algunas personas en diferentes procesadores parecen ser capaces de ejecutar el sistema operativo, y las cosas aún pueden cambiar en el momento del lanzamiento.

¿No hay una sola aplicación que pueda usar para verificar? Microsoft lanzó inicialmente una aplicación “PC Health Check” para que los usuarios sepan si Windows 11 es compatible con su PC. Pero al momento de publicar este artículo, la compañía eliminó temporalmente la herramienta mientras realizaba algunos cambios para brindar a los usuarios más información sobre su rechazo.

No obstante, es posible que desee ver si la herramienta está lista para descargar mientras lee esto; lo encontrarás siguiendo Página de Windows 11 de Microsoft y desplazarse a la sección “Comprobar compatibilidad”.

Si desea adoptar un enfoque de terceros, puede descargar el Por qué no ganar 11 herramienta por desarrollador rcmaehl en GitHub. Analizará su sistema y le dirá si puede ejecutar Windows 11 según los requisitos conocidos actuales. Solo tenga en cuenta que existe la posibilidad de que esté mal, al ser una herramienta no oficial y todo eso.

Con suerte, ahora sabrá si puede ejecutar el último y mejor sistema operativo de Microsoft. ¡Buena suerte!

