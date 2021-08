Produtores de cimento fazem ofertas por ativos da LafargeHolcim no Brasil, diz agência

Entornointeligente.com / SÃO PAULO — As cimenteiras brasileiras CSN Cimentos, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, Cimentos Mizu e Cimento Apodi, na qual a Titan Cement International tem uma participação, estão entre os interessados nos ativos da LafargeHolcim, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto disseram à agência de notícias Reuters.

As três empresas menores fizeram ofertas por um volume maior de ativos da Lafarge, que tem 10 unidades industriais no país, segundo as fontes, que pediram anonimato para revelar conversas sigilosas.

De saída: País perdeu uma multinacional a cada três meses desde 2018

As maiores cimenteiras brasileiras, Votorantim Cimentos e Intercement Brasil, também apresentaram ofertas, mas apenas por partes do negócio que tem permissão para adquirir por questões concorrenciais.

A Votorantim apresentou oferta por unidades no Nordeste e a Intercement, por unidades no Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, segundo as fontes. A compra destas partes poderia ser permitida pelo Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O processo de venda, que está sendo coordenado pelo Itau BBA, não deve ter uma segunda rodada de propostas. A Lafarge deve negociar diretamente com os interessados e anunciar um vencedor ou vencedores em agosto, segundo as fontes.

A Lafarge espera levantar entre US$1 bilhao e US$1,5 bilhão com a venda das operações no Brasil, afirmaram. A intenção do grupo franco-suíço LafargeHolcim de deixar o Brasil já havia sido noticiada em abril.

Desde 2018, por exemplo, a empresa vendeu uma série de ativos seus fora da Europa, como os localizados em Indonésia e Malásia.

De saída: Canon Brasil fecha sua fábrica de câmeras na Zona Franca de Manaus

A LafargeHolcim, Apodi e Mizu não responderam aos pedidos de comentário feitos no sábado. A Intercement preferiu não comentar.

A Votorantim Cimentos disse neste domingo que esta sempre atenta a oportunidades de mercado, mas afirmou nao ter feito oferta pelos ativos da Lafarge.

