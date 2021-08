Os 40 anos da MTV lembram que marca causou revolução na forma de 'ver' música

Entornointeligente.com / Em 1981, a ideia de um canal de TV que celebrasse o casamento entre música e vídeo era considerada ruim por boa parte dos executivos do entretenimento. Por conta disso, poucos se arriscaram no projeto da Music Television concebido por um grupo de diretores da Warner-Amex Satellite, uma divisão da Warner em parceria com a American Express. As principais operadoras de TV por assinatura não a queriam em sua grade e as grandes gravadoras faziam jogo duro para ceder material dos principais artistas.

No Brasil: MTV causou revolução em TV do país

O alcance limitado do sinal potencializou a curiosidade entre os jovens. Os que conseguiam assistir ao canal tiravam onda em cima daqueles que moravam em bairros onde a MTV não chegava. Os jornalistas Rob Tannenbaum e Craig Marks contam no livro “I want my MTV: the uncensored story of the music revolution” (de 2011, sem título em português), que o slogan “eu quero a minha MTV” ganhou tração por conta disso. Em pouco tempo, o que era visto como mau negócio se transformou em aposta certa dos grandes conglomerados. Em 1985, a MTV foi comprada pela Viacom, empresa que detém a marca até hoje.

Encenação Do lado artístico, a aceitação também enfrentou resistência. Nos primeiros anos, o formato assustava músicos mais conservadores. Um deles era o guitarrista John Oates, que ao lado de Daryl Hall assinou alguns dos sucessos daquela década. Em um vídeo de 1984, recentemente viralizado, ele aparece batendo boca com a recém-chegada Madonna numa mesa de debates.

“Acho péssimo que um músico agora tenha que aprender a ser ator para um vídeo…”, disparou Hall. “Acontece que quando você pega a sua guitarra e entra no palco, você já está atuando”, argumentou (daquele jeitinho nem sempre tão doce) a loura cuja trajetória está fortemente atrelada à história da MTV.

Para desespero de John Oates, músicos nunca atuaram tanto como neste século XXI, ainda que não mais exclusivamente na quarentona MTV. Pense no álbum visual de Beyoncé, nos “moods” de Olivia Rodrigo e nos manifestos visuais de Lil Nas X rodando em plataformas como o Reels do Instagram, o YouTube do Google e o TikTok, da Byte Dance. O matrimônio entre som e imagem vingou. E quem porventura ainda tivesse algo contra calou-se para sempre.

