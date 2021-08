Onderdirecteur BGVS neemt ontslag na benoeming Sardjoe

PARAMARIBO – Bianca Gorlitz, onderdirecteur Commerciële Zaken van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) heeft haar ontslag ingediend. Dit deed zij meteen toen bekend werd dat ook zij plaats moest maken voor VHP-topper Maaltie Sardjoe.

Gorlitz, die een technische financieel deskundige is, heeft niet gewacht tot zij aan de kant werd geschoven. Op het moment dat bekend werd dat zij werd gepasseerd en plaats moest maken voor Sardjoe, heeft zij schriftelijk haar ontslag aangeboden aan minister Amar Ramadhin en de raad van commissarissen (rvc).

In haar brief gebruikt Gorlitz dezelfde terminologie die Ramadhin heeft gebruikt in de ontheffingsbrief aan directeur Ryan de Gama. “Vanwege bijzondere omstandigheden deel ik u mee dat ik mij niet meer kan terugvinden in de onlangs gewijzigde beleidsinzichten bij het BGVS. Derhalve heb ik besloten mijn carrière elders voort te zetten en wens ik mijn arbeidsovereenkomst met het bedrijf met wederzijds goedvinden te beëindigen”, schrijft Gorlitz in haar ontslagbrief.

De gepasseerde onderdirecteur wenst een opzeggingstermijn van twee maanden en zal op 29 september officieel uit de dienst treden. Zij heeft toegezegd in de resterende twee maanden met volle inzet de lopende zaken te zullen afronden. “Zodat mijn taken op een goede manier overgedragen kunnen worden”, schrijft Gorlitz.

Drie dagen daarvoor – 26 juli – werd directeur Ryan de Gama uit zijn functie ontheven door Ramadhin. Sardjoe werd in dezelfde ontheffingsbrief aangekondigd als de nieuwe directeur. Echter, er ontstond een dispuut tussen de raad van commissarissen (rvc) bij het BGVS en de minister. Sardjoe kon bij wet niet door de bewindsman worden benoemd tot directeur.

De rvc stuurde op 28 juli een schrijven naar officiële instanties dat niet Sardjoe maar Gorlitz, onderdirecteur Commerciële Zaken, zoals de wet het voorschrijft, zal worden belast met de waarneming als directeur. Echter, de politiek greep in en eiste dat Sardjoe moest worden benoemd tot onderdirecteur, waarna zij dus rechtmatig kon worden belast met het directeurschap.

Vakbond in ongewisse De personeelsbond bij BGVS is officieel nog niet op de hoogte gesteld van de directiewisseling. “We horen via de media dat de directeur er niet meer is. Niemand heeft ons wat gezegd. Wij vinden dat heel vreemd en willen niet de dupe worden van een conflict. Wij hebben een afspraak met de directie die woensdag verloopt. Dat blijft overeind staan. Wanneer we tot dinsdag niets horen over de gemaakte afspraken, zal de ledenvergadering een besluit nemen”, waarschuwt voorzitter Robby Naarendorp.

Hij zegt dat er afspraken waren met de ontheven directeur De Gama om te komen tot een voorstel voor het in aanmerking komen van een voorschot op een financiële compensatie. Dit onderwerp zou dit weekend worden besproken, nadat De Gama het voorstel zou hebben uitgewerkt. Echter, aan het begin van de week werd de directeur ontheven.

Naarendorp heeft, meteen na het bekend worden van dat nieuws, een brief geschreven naar, volgens hem, de persoon die de directeur moet vervangen. Dat zou Gorlitz moeten zijn. “Op een gegeven moment wisten wij niet naar wie de brief te richten. Dan hoor je de raad van commissarissen, dan hoor je de onderdirecteur, dan weer de waarneming. We tasten compleeet in het duister.”

Hij zegt met belangstelling te volgen wat er de komende dagen gaat gebeuren, maar voorziet problemen wanneer er niet snel duidelijkheid komt. “Ik zal niet stilzitten. Belangrijk is dat de directie, wie dat ook is, de afspraken nakomt met de werknemers, die uitzien naar in elk geval het voorschot waarover al maanden wordt gesproken.”

Naarendorp vindt de manier waarop met De Gama is omgesprongen verre van netjes. “Toen ik het via de media vernam, heb ik hem gebeld. Hij wist het niet eens en zei dat, voor zo ver hij weet, er niets aan de hand is en hij een contract heeft voor vijf jaar.” Er zijn volgens de voorzitter duidelijke regels hoe bij het BGVS de wisseling van de wacht moet plaatsvinden.

LINK ORIGINAL: DWT Online

