Olimpíada: Brasileiro Bruno Fratus esteve a uma braçada da prata; entenda

Entornointeligente.com / Os dois centétimos que separaram Bruno Fratus da medalha de prata nos 50 m livre na Olimpíada têm explicação. O brasileiro ficou atrás do francês Florent Manadou por apenas uma braçada na hora chegada. Literalmente.

A análise submersa da prova deixa claro que é no sprint final que Fratus acaba com o bronze. Com 21.57 contra 21.55 do francês. O americano Caeleb Dressel completou a prova mais rápida da natação em 21.07 com 36 braçadas, enquanto Manadou a finalizou com 37. Fratus deu uma a mais, 38.

Na trigésima sétima braçada, o francês dá uma ondulada, como se fosse uma pernada dupla, e estica a mão. Fratus mantém a pernada alternada e passa da trigésima sétima braça para a trigésima oitava, que termina na borda.

Já Dressel finaliza a prova com 36 braçadas, e quando estica a última para tocar a borda com a mão esquerda o brasileiro ainda está na penúltima braçada com a direita. O número de braçadas não é o único quesito que decide os 50 livre.

Bruno Fratus conquista medalha de bronze nos 50m livres nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foto: . Além da potência e da técnica do nado, os atletas também se diferenciam pela saída do bloco, o tempo de reação dela, e pelo trabalho de ondulações submersas. O campeão Dressel se destaca pelo tempo de reação melhor, e deu cinco ondulações. Ele começa a prova com uma braçada do lado esquerdo e termina do mesmo lado.

Manadou é ainda melhor no quesito ondulação. Foram seis na largada, o que lhe projeta para a frente e o deixa logo como um dos favoritos ao pódio. O trabalho de braçadas após a parte submersa vem centésimos depois, e os 37 movimentos começam com o lado esquerdo e terminam com o direito no sprint.

Fartus não teve a melhor das largadas e aparentou fazer quatro movimentos de ondulação apenas. Já inicia rápido a parte que não é embaixo d’água para tentar compensar essa saída não tão boa. Começa com o lado direito e termina com o esquerdo. E demonstra grande técnica e potência para buscar o bronze.

PUBLICIDADE Nenhum dos três nadadores respira durante o percurso, justamente para não perder qualquer centésimo.

Candidato à medalha, Fratus iniciou sua campanha fazendo seu melhor tempo da temporada já nas eliminatórias: 21s67. Na semifinal, disputada neste sábado no horário do Japão, sexta no horário brasileiro, baixou ainda mais sua marca: 21s60 e terceiro melhor tempo para a final. Na disputa decisiva, nadou na raia 3, entre os melhores durante todo o percurso e bateu em terceiro.

Dressel Ondulações – 5

Braçadas – 36 (começa com a mão esquerda e finaliza com a mão esquerda)

Respirações – 0

Tempo da prova: 21.07

Manadou Ondulações – 6

Braçadas – 37 (começa com a mão esquerda e finaliza com a direita)

Respirações – 0

Tempo da prova: 21.55

Fratus Ondulações – 4

Braçadas – 38 (começa com a mão direita e finaliza com a esquerda)

Respirações – 0

Tempo da prova: 21.57

