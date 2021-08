Nando Reis fala da experiência de dividir o palco com Sebastião: 'Fico feliz, como pai, de proporcionar isso a ele'

Entornointeligente.com / NITERÓI — Enquanto ainda pensa no repertório que trará para o show do próximo domingo, no Caminho Niemeyer, o cantor Nando Reis reflete sobre a experiência de dividir o palco com Sebastião, um um dos seus cinco filhos. Eles se apresentarão juntos no Dia dos Pais, no festival Cultura nas Estações, promovido pela Enel e pela Peck Produções em formato de live.

— Eu tenho trabalhado com o Sebastião me acompanhando nas lives desde o ano passado. Já fizemos alguns shows, e é curioso: tem um lado que é uma novidade, porque, embora ele seja meu filho, há todo um aspecto que é do trabalho formal, profissional, do qual eu que estou à frente. O que mudou é que ele tem tido uma experiência nova e muito importante para a sua formação. Eu fico feliz, como pai, de estar proporcionando isso a ele — diz o cantor.

Com mais de quatro décadas de carreira, Nando Reis ainda encara cada show como uma novidade. A apresentação que será transmitida de Niterói, realizado ao lado do filho, para ele terá um gosto diferente.

— Cada show é um. Mesmo que o repertório seja próximo, os shows são diferentes. Essa é a graça da música — afirma.

O otimismo presente na canção “O mundo é bão, Sebastião”, composta há 20 anos para o filho, segue forte na relação dos dois e na forma como o cantor encara a vida. Nando só mostra algum pessimismo quando fala da flexibilização das atividades culturais na pandemia.

— Afetou tanto o meu setor que eu sou bastante cético com a volta, porque mesmo que ela venha a acontecer, como fatalmente acontecerá, será algo gradativo, e não se sabe exatamente quanto tempo vai demorar para voltar à normalidade — lamenta.

Testagem em alta A Secretaria municipal de Saúde já realizou quase cem mil testes contra a Covid-19 entre janeiro e 30 de junho deste ano em Niterói. Ao todo, foram 69.906 PCRs e 29.055 do tipo rápido.

Sossego No próximo mês, a comissão internacional do Instituto Ambiente em Rede, que emite o certificado de sustentabilidade Bandeira Azul, vai analisar a candidatura da Praia do Sossego. Ela foi classificada pelo júri nacional da entidade e pode ser a nossa primeira praia a entrar na seleta lista.

PUBLICIDADE Mais aumento? Os vereadores de Niterói, que recebiam um salário de R$ 13.778,44, passarão a ganhar R$ 14.047,12 para desempenhar suas funções. O aumento foi aprovado por eles mesmos na semana passada, apesar de estarem em recesso. O presidente da Câmara, vereador Milton Cal (PP), alegou que está apenas fazendo cumprir o que manda a Constituição.

Negócios da música De olho no mercado musical, os niteroienses José Morettoni, Ivson Reis e Leonardo Vidal criaram o MusicPRO, que coloca na palma da mão de músicos e artistas o controle total de suas carreiras. Pelo aplicativo, os usuários podem fazer uploads de novos álbuns e músicas, acompanhar gráficos e relatórios personalizados de seu desempenho nas plataformas de streaming e ainda conferir o recebimento das receitas geradas.

Ele só quer chocolate Antônio Cezar, de 8 anos, fez uma plaquinha e colocou numa árvore de cacau na Rua Paulo Gustavo. Além de preservá-la, ele tem o sonho de ver o cacau amadurecer. E quer fazer chocolate com a fruta, mas as pessoas costumam colhê-la ainda verde. Então, decidiu colocar a placa para que as pessoas não peguem os frutos e os esperem amadurecer. Na foto, Antônio está ao lado do irmão, Heitor, de 3 anos.

Vaga cativa Cinco pais serão premiados com estacionamento grátis por dois meses na garagem subterrânea que fica em frente ao campus do Valonguinho, no Centro. A promoção inusitada da Niterói Rotativo está com inscrições pela página da concessionária no Instagram (@rotativoniteroi).

PUBLICIDADE Fica a dica: Força para empreender O Núcleo de Atendimento ao Empreendedor da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico abriu vagas para voluntários no programa de mentoria de negócios. O projeto promove a conexão de profissionais experientes com empreendedores que precisam de orientação para crescer. As inscrições para ser mentor voluntário são feitas em bit.ly/sejanossomentor .

Doação de sangue Nas próximas quinta e sexta, a Clínica de Hemoterapia de Niterói fará campanha para doação de sangue no Shopping Multicenter, em Itaipu. Para participar, é preciso agendar pelo telefone 2608-0011.

Leia todas as colunas… O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com