‘Links lullen, rechts zakken vullen’

BESCHOUWING – De Amnestiewet die verruimd is in 2012 is niet de enige in haar soort. De wereld kent veel varianten en in de regio ook veel aanleiding voor het invoeren daarvan. Feit is dat de verruimde wet nu dus in strijd met de Grondwet is verklaard door het Constitutioneel Hof.

Suriname is niet het enige land waar geprobeerd is een Amnestiewet in de strijd om gerechtigheid te gooien. Ook in Chili en Brazilië is dat geprobeerd. Die landen hebben eveneens, net als Suriname op een of ander moment een militair regiem gehad. “In Brazilië is de wet niet ingetrokken, maar de rechtsgang schijnt daardoor niet belemmerd te worden”, constateert Glenn Truideman, politicoloog en communicatiedeskundige, die vooral het wereldperspectief goed in de gaten houdt.

Hoewel de schaal waarop Suriname te maken kreeg met de weeën van zo’n regime minder was dan bijvoorbeeld Argentinië, is elke dode één te veel. Militaire regimes hadden na de Tweede Wereldoorlog ten tijde van de Koude Oorlog wel de steun van Amerika. “Omdat ze veelal conservatieve leiders hadden die tegen het communisme opkwamen. Zo kwam in 1973 de vreselijke generaal Augusto José Ramón Pinochet Ugarte aan het bewind in Chili met steun van Amerika.”

Op Cuba, in Nicaragua en Grenada gebeurde precies het omgekeerde. Er kwamen niet per se ideologisch communistische regimes aan het bewind, maar eerder links georiënteerde: de regering deed heel veel voor het arme volk. Volgens Truideman en met hem veel analytici was Bouterse geen ideologische couppleger. “De coup was een actie in belang van de militaire belangenvereniging”, zei oud-makker van Bouterse, Roy Bottse eerder in gesprek met de Ware Tijd . Truideman beaamt dat door links georiënteerden om hem heen, Bouterse steeds meer die kant op begon te marcheren. “Hij was in het begin van zijn militaire regiem zelfs een keer naar Cuba.”

Uit Grenada kreeg Bouterse in 1982 bezoek. “Maurice Bishop, premier van Grenada was wel communistisch. Hij kwam op bezoek in Suriname terwijl Cyrill Daal een grote staking had uitgeroepen en het land daardoor in het donker zat. En hoewel Bishop aan Bouterse zei: ‘ Revolution is not a teaparty my friend, revolutions worldwide have often been made at the cost of blood ‘, (Revolutie is geen theekransje, mijn vriend, wereldwijd is bij revoluties vaak bloed gevloeid) denk ik niet dat dat alleen de drijfveer was voor de moorden in 1982”, analyseert Truideman.

Toch deed Bouterse na het gezichtsverlies naar Daal toe de volgende uitspraak van gelijke strekking: ‘Daal heeft mij een rekening gepresenteerd. Nu heeft hij (door de staking) de banken gesloten. Er blijft dus niets anders over dan dat ik hem die rekening contant betaal en het kleingeld mag hij houden.” Daal was één van de slachtoffers die viel bij de moorden van 8 december 1982. Naar verluidt werd Daal ontmand alvorens hij werd neergeknald.

Rond de eeuwwisseling kreeg Latijns-Amerika steeds meer linkse leiders. Conservatieve militaire leiders maakten plaats voor socialistisch georiënteerde van allerlei pluimage. “Denk daarbij aan Hugo Chavez in Venezuela, Inácio Lula da Silva in Brazilië en Evo Morales in Bolivia. Enkele waren vrienden van Bouterse en kwamen in de periode 2010-2020 wel eens op staatsbezoek. Daarnaast kreeg Bouterse steun van China dat wel communistisch is. Wat we wel zien is dat in veel regimes in deze regio de regeringen de steun van het leger nodig hebben om overeind te blijven. Dat zagen we recent met Evo Morales in Bolivia. Hij wilde de Grondwet buiten werking zetten en daar stak het leger een stokje voor. In Suriname boogt de regering al lang niet meer op de steun van het leger.”

Opmerkelijk is de uitspraak van Truideman dat de Chavez-clan en bijvoorbeeld Daniel Ortega in Nicaragua steenrijk werden tijdens hun linkse regiem. “Dat noemde men in het Westen vaak: ‘Links lullen en rechts zakken vullen’.” Het is publiek geheim dat Bouterse van zijn militaire salaris alleen niet de weelde zou hebben die hij nu heeft.

