Las Vegas coronará al rey de Concacaf: ¿México o EE.UU.?

Entornointeligente.com / México sufrió más de la cuenta, pero logró vencer a Canadá y tendrá oportunidad de sacarse la espina luego de perder la Concacaf Nations League hace unas semanas y se medirá en la Gran Final de la Copa Oro 2021 ante su máximo rival, la selección de Estados Unidos.

Más temprano, el combinado norteamericano también tuvo que sufrir, pero con un gol en la parte final pudo superar a la sorprendente selección de Catar para meterse en la final.

La gran final del certamen tendrá lugar en el impresionante Allegiant Stadium de Las Vegas, inmueble que apenas fue inaugurado y que vivirá su primera gran experiencia en un duelo de selecciones, desde las 7:30 p.m.

Así es, la Copa Oro traerá una versión más del clásico de la Concacaf. Un duelo entre los dos máximos ganadores del torneo: el “Tri” ha ganado 11 veces la Copa; mientras que el equipo de las barras y las estrellas ha dado la vuelta olímpica en seis ocasiones.

Las dos potencias de la zona de Cocacaf se han visto la cara en varias finales a lo largo de la historia del certamen, la primera en 1993, donde el combinado nacional doblegó a Estados Unidos con amplio marcador de 4-0. Han sido seis las finales en las que se han enfrentado, 5 ganadas por México y 1 por los dirigidos por Gregg Berhalter.

La única derrota que registra el “Tri” ocurrió en 2007 cuando, con los tantos de Donovan y Feilhaber, Estados Unidos se quedó con la copa al ganar 2 goles por cero. La última final de Copa Oro en la que se han enfrentado ocurrió en 2019, cuando los dirigidos por el Tata Martino ganaron con un golazo de Jonathan Dos Santos, que le dio a su técnico el primer título como seleccionador del tricolor.

