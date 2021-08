Jean-Claude Van Damme “ayuda” a ladrón a cometer robo en una joyería de París

Compartir El afamado actor belga Jean-Claude Van Damme ayudó accidentalmente a un ladrón a robar la lujosa joyería Chaumet en París recientemente y llevarse objetos valorados entre 2 y 3 millones de euros (2,3 y 3,5 millones de dólares).

El especialista en artes marciales se encontraba en una óptica cercana a la tienda señalada y desvió la atención de los testigos, cuando el delincuente huyó con el botín en una patineta eléctrica, informaron diferentes medios locales.

Una fuente interna en la Policía francesa calificó el hurto de “monumental”, en declaraciones al diario Le Parisien. Este miércoles, se dio a conocer que el presunto autor y su cómplice fueron detenidos. JU

Foto: AP News

