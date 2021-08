Gigantes ganan festival de HR ante Astros

SAN FRANCISCO — Los Gigantes de San Francisco conectaron cinco jonrones, incluidos cuatro frente al as Zack Greinke, y se impusieron el sábado 8-6 a los Astros de Houston, en un duelo interligas entre líderes divisionales.

Darin Ruf, el colombiano Donovan Solano, el venezolano Wilmer Flores y LaMonte Wade Jr. lograron los vuelacercas ante Greinke. Mike Yastrzemski añadió un garrotazo para que San Francisco se convirtiera en el primer equipo de las mayores con 65 triunfos en la campaña.

Brandon Crawford pegó un sencillo que rompió el empate en el sexto capítulo por San Francisco.

El cubano Aledmys Díaz disparó dos vuelacercas en el día en que cumplió 31 años, por Houston, que cayó en el regreso del manager Dusty Baker tras purgar un juego de suspensión.

Los Gigantes son líderes de la Liga Nacional con 156 jonrones, pero habían hilado cuatro duelos sin batear uno. Era su peor racha de ese tipo en la campaña, pero quedó conjurada con el leñazo de dos carreras de Solano en el segundo acto.

Jay Jackson (2-0) retiró a tres bateadores para llevarse la victoria. Jake McGee resolvió la novena y se apuntó su 22do rescate.

La derrota fue para Blake Taylor (2-3).

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 5-1 con una anotada. Los cubanos Díaz de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Yuli Gurriel de 4-2 con una empujada, Yordan Álvarez de 1-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-0, Martín Maldonado de 4-1 con una anotada y una remolcada. El dominicano Robel García de 1-0.

Por los Gigantes, los venezolanos Flores de 2-1 con una anotada y dos producidas, Thairo Estrada de 3-2. El colombiano Solano de 4-2 con una anotada y una remolcada.

