Bloco quer acabar com publicidade às “raspadinhas” e limitar a das apostas

Entornointeligente.com / Tendo em conta a tendência de aumento do vício do jogo e em especial das “raspadinhas “, de acesso tão fácil a todas as idades, o Bloco de Esquerda quer proibir a publicidade a essas lotarias instantâneas e limitar a emissão de publicidade a jogos e apostas nas televisões e rádios apenas ao período nocturno das 22h30 às 7h.

