Desde Tokio, Woodruff hace dedicatoria a Colón

Muchas gracias por el apoyo a todas las personas que me muestran su cariño en Panamá, en especial a mi gente en Colón", así se expresó Gianna Woodruff , tras alcanzar su clasificación a semifinales de los 400 metros con vallas.

La panameña alcanzó la noche del viernes su clasificación en Tokio 2020, tras ubicarse entre las 24 mejores corredoras, luego de finalizar segunda en su serie clasificatoria con un tiempo de 55.49 segundos.

Las semifinales de los 400 metros con vallas se llevarán a cabo mañana, lunes 2 de agosto, a partir de las 6:35 a.m., hora local de Panamá.

Hizo lo planeado

“Estoy agradecida. Definitivamente, estaba un poco nerviosa al iniciar la competencia, pero pude sentirme bien durante la carrera. Entrar segunda era lo que había planificado con mi entrenador. Pude ejecutar el plan de carrera y confiar en mi entrenamiento”, fueron las primeras palabras de Gianna tras la competencia.

Woodruff finalizó por detrás de la número 1 de la clasificación mundial, la estadounidense Sydney McLaughlin, superando a la danesa Sara Petersen y a la china Thi Lan Quach, quienes también estarán en las semifinales.

“Ahora toca trabajar en la semifinal, buscar estar entre las dos primeras. Tendré que correr más fuerte y más rápido. Seguir intentándolo”, mencionó la velocista en zona mixta.

Gianna estará compitiendo en la serie 2, carril 4 de las semifinales de los 400 metros con vallas, donde volverá a correr con McLaughlin.

