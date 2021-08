Cómo bloquear tu WhatsApp para que no te espíe

Entornointeligente.com / Mantener nuestra información segura en las redes que usamos es extremadamente importante y, aunque cada aplicación y plataforma tiene sus propias políticas de privacidad, brindan herramientas para mayor seguridad.

Esta es la situación El whatsapp Te permite bloquear la aplicación y evitar que alguien te quite el teléfono. espiar .

en un asfixia Te explicamos paso a paso y en detalle cómo bloquear tú todo El whatsapp Para mantenerte más protegido.

Lea también: El impresionante videojuego Doodle Olympics

Mensajes, llamadas y videollamadas que realizamos a través de la aplicación El whatsapp Está cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo las personas con las que se está comunicando pueden leer y escuchar lo que se comparte, como se muestra. El whatsapp Varias veces y tan detallado en su sitio.

Con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, según su sitio web oficial, la aplicación Implementaron sus propias políticas de privacidad para mantenerlos a salvo.

En la búsqueda de satisfacerte y cuidar la valiosa información que compartes de esta manera, la aplicación ha desarrollado esta seguridad; Sin embargo, ¿y si alguien tomara Teléfono móvil Abra e ingrese a su aplicación El whatsapp Para leer sus mensajes privados o información que sea valiosa para usted, o incluso para alguien en su negocio o donde colabora.

Por tanto, la aplicación a través de su configuración te permite implementar seguridad en base a tu huella digital, evitando que otra persona acceda a tus chats.

Bloquea tu WhatsApp con tu huella digital

Aprovechar esta herramienta es muy fácil y solo te llevará unos minutos guardar tus mensajes, y para ello, sigue estos sencillos pasos:

– Abre tu aplicación El whatsapp . – Vaya a Configuración, donde encontrará la sección “Cuenta”. – Una vez en “Cuenta”, encontrará “Privacidad”. – Ingresa “privacidad” y encontrarás la opción que dice ” prohibición Con huella dactilar. Activar la opción prohibición Con huella dactilar. – Si es necesario, toque el sensor de huellas digitales para confirmar su identidad.

Bajo esta opción, también puede elegir cuánto tiempo desea que la aplicación pase pidiéndole que se autentique con su huella digital, y el rango es desde instantáneamente hasta media hora.

(Foto: WhatsApp @)

No olvide habilitar la huella digital en la configuración de su teléfono para la función de huella digital. El whatsapp .

El sitio explicó que es importante tener en cuenta que esta opción está disponible en dispositivos Android que tienen sensores de huellas digitales y Android versión 6.0 o posterior compatible con la huella digital de Google.

Del mismo modo, esta función no está disponible en el Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4 o Samsung Galaxy Note 8.

Incluso si habilita esta función para bloquear a alguien espiar Tus chats podrán responder llamadas desde la aplicación.

En caso de que decidas dejar de implementar esta función, puedes desactivarla con los mismos pasos: accediendo a “Configuración”, “Cuenta” y “Privacidad” donde podrás desactivar bloqueo Con huella dactilar.

De esta forma sencilla, tus mensajes e información enviados a través de la aplicación quedarán protegidos con tu huella dactilar y nadie podrá te espiaba .

Lea también: Convierte tu viejo teléfono celular en un árbol

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com