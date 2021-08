China cierra un reactor nuclear debido a daños en barras de combustible

Entornointeligente.com / Vigilan reactor nuclear por posible amenaza radiológica 3:00 (CNN) — Un reactor en la planta de energía nuclear de Taishan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, sufrió daños en las barras de combustible y fue cerrado, dijo la compañía en un comunicado el viernes.

China General Nuclear Power Group (CGN) dijo en el comunicado que “una pequeña cantidad de daño por combustible” había ocurrido durante la operación. De todas formas, aclaró que aún está “dentro de los límites permitidos por las especificaciones técnicas”.

Añadió que “después de discusiones exhaustivas entre técnicos franceses y chinos, la planta de energía nuclear de Taishan decidió cerrar el reactor de la Unidad 1 para su mantenimiento y examinar las razones del daño del combustible y reemplazar el combustible dañado”.

EE.UU. revisará la seguridad del maletín presidencial de emergencia 0:39 Además, enfatizó que el reactor es “seguro y está bajo control”.

CNN informó el mes pasado que el gobierno de EE.UU. había estado evaluando un informe de una fuga en la planta de energía nuclear de Taishan, luego de que una empresa francesa que es propietaria y ayuda a operarla advirtiera sobre una “amenaza radiológica inminente”.

El gobierno chino respondió al informe de CNN que los niveles de radiación alrededor de la planta de energía son normales. Agregó que “menos del 0,01 por ciento” de más de 60.000 barras de combustible en el reactor de la Unidad 1 estaban dañadas. Y dijo que el daño era “inevitable” debido a factores como la fabricación y el transporte de combustible.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com