Artistas Emergentes: La travesía de Ovi, de la medicina a la música urbana

Entornointeligente.com / Foto/ OVI

Los Angeles, 1 Ago (Notistarz). – Ovidio Crespo- más conocido como Ovi, es un joven inmigrante cubano, que abandonó los estudios de medicina en la isla para dedicarse de tiempo completo a la música y convertirse en uno de los artistas emergentes de proyección global con propuestas musicales que pasan por reguetón, trap, regional urbana, corridos tumbados u rap.

Esta nueva estrella del género urbano nació el 7 de febrero del 2001 en la pequeña ciudad Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, donde a los 11 años creo un grupo musical con sus compañeros de escuela, luego ingresa a la Universidad de Ciencias Médicas en La Habana, pero la pasión por la música le ganó el pulso a la medicina, una carrera que escogió por influencia de su madre.

Después de abandonar la Universidad, Ovi- como lo llaman su madre y los amigos en Cuba – se dedicó a la música, pero pensando en construir sus sueños con la música, decide salir de su país haciendo la ruta de centenares de migrantes: La Habana-Quito- Estados Unidos.

Desde Quito Ovi inició la odisea de cruzar las fronteras de Colombia, Panamá, Centroamérica y México, hasta llegar – después de 25 días a territorio estadounidense y es ahí donde cultivó la influencia de cantantes como Wisin y Yandel, Tego Calderón, Michael Jackson y Daddy Yankee, este último su cantante favorito.

La exitosa carrera musical de Ovi arranca en agosto de 2017, con su primer sencillo, “Vete ya”, junto al cantante estadounidense Jowell, y ese mismo año colaboró en el “Lúcete”, con Ángel Canales y J Pichardo.

Foto/OVI

En 2018, Ovi lanzó los sencillos “Tontería”, “Cuando me ve”, con colaboraciones de Adriel Favela y Yendii y participó en el remix de la canción “Me compre un full”, con J Pichardo y Azzy A.

Al año siguiente 2019, Ovi estrena las canciones: “Pausa”, “Mi pasarela”, “Una propuesta”, “Se me dió”, “Bailen” y “Sin pasaporte”, esta última es la historia de inmigrante cubanos a Estados Unidos.

Este año colaboró en el tema “Emociones vacías” de Champa y con Carolina Ross en los sencillos “Sigue Bailando” y “Nadie como tú”. Igualmente participo en la canción “Dice” de Estibaliz Badiol.

El año pasado Ovi fue invitado a colaborar con el mexicano Natanael Cano en el tema “Pacas verdes”, que tiene más de 43 millones de reproducciones en el canal de Youtube, mientras que en la plataforma Spotify superan las 71.2 M de oyentes.

En el 2020, Ovi grabó su primer álbum de estudio “Amen”, con el sello discográfico Independiente Rancho Humilde, el segundo disco fue “Buen viaje”, que incluye temas producidos por Teejay, Young Hollywood, Krizous y Junior H y en diciembre de ese año lanzó el tercer álbum “Las tres torres”, con colaboración de Natanael Cano.

El cantautor cubano en el 2021 mantiene su explosividad en la escena urbana latina y en junio pasado estreno del sencillo “Cuando toca toca”, un mensaje desde su propia historia de éxitos para que sus fans luchen sin miedo por sus propios sueños.

En julio último Ovi, la sensación de las listas Billboard, estrenó su nuevo sencillo “Desahogo”, una canción que expresa sus diferentes emociones, experiencias y anécdotas de vida

En julio último Ovi, la sensación de las listas Billboard, estrenó su nuevo sencillo "Desahogo", una canción que expresa sus diferentes emociones, experiencias y anécdotas de vida.

Como dice el rapero: “Desahogo todo lo que aprendí y me ha mantenido en pie hasta el momento. Con esta canción mis fans se pueden identificar, sobre todo quienes no han tenido una vida fácil”.

“Desahogo”, es un tema real y con un flow movido, donde uno de los instrumentos principales es el violín, y en conjunto con su velocidad al rapear, será una de las grandes apuestas musicales en este verano.

“Convirtiendo en pescado a estos par de peces/ Yo rimo desde los trece, yo lo hice en un par de meses, my bro (Prr)/ Y ustedes sonando iguales, cada día más se parecen/ Presumen lo que carecen, por eso copean el flow, you Know/ Hello, por mucho mejor que ustedes/ Si no es pa’ sumar, bro mejor rueden/ Y por ahí se comenta que el Ovi siempre se excede/ Yo voy por algo más que ser famoso en las redes, my bro (“Fragmento de Deshago” ).

