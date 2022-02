Whoopi Goldberg é criticada por afirmar que 'Holocausto não foi sobre raça'

Entornointeligente.com / NOVA YORK — A atriz Whoopi Goldberg foi alvo de críticas após afirmar nesta segunda-feira, durante o programa de televisão “The View”, da emissora americana ABC, que o Holocausto “não foi sobre raça”. Na justificativa da atriz, a questão racial não poderia ser considerada um dos pilares do genocídio de judeus por nazistas já que envolveu “dois grupos de brancos”. Após a repercussão negativa do comentário, Whoopi se desculpou por meio de um comunicado, ressaltando que o povo do judeu era definido como “um raça inferior” por extremistas.

A discussão foi desencadeada pela notícia de que um conselho escolar do Tennessee, nos Estados Unidos, proibiu que alunos tivessem acesso a HQ “Maus” , que fala sobre campos de extermínio nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, retratando judeus como ratos e nazistas como gatos. A obra foi a primeira história em quadrinhos a ganhar um Pulitzer. A justificativa foi de que a “profanação, nudez e representação de suicídio” no livro eram inadequadas para crianças de 13 anos.

Whoopi, que participa do “The View” desde 2007, afirmou:

— Estou surpresa que o que os deixou desconfortáveis foi o fato de haver alguma nudez. Quero dizer, é sobre o Holocausto, o assassinato de seis milhões de pessoas, isso não incomoda? Se você vai fazer isso, então vamos ser sinceros: o Holocausto não foi sobre raça. Não, não foi sobre raça.

Em seguida, a coapresentadora Joy Behar rebateu a colega, afirmando que os nazistas diziam que os judeus faziam parte de uma raça diferente. Goldberg respondeu:

— Mas não é sobre raça. Não é. É sobre a desumanidade do homem para outro homem.

Em seguida, a também apresentadora Ana Navarro ressaltou:

— Mas é sobre supremacia branca. Trata-se de ir atrás de judeus.

— Mas estes são dois grupos de pessoas brancas — rebateu Whoopi.

No mesmo dia, a atriz decidiu se desculpar pelos comentários, admitindo que o Holocausto se tratava das duas questões: raça e desumanidade.

“No programa de hoje, eu disse que o Holocausto ‘não era sobre raça, mas sobre desumanidade de um homem contra outro’. Eu devia ter dito que era sobre as duas coisas. (…) Os judeus em todo o mundo sempre tiveram meu apoio e isso nunca vai mudar. Peço desculpas por qualquer dor que tenha causado”, escreveu a atriz no Twitter.

