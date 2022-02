Sonia Castro, fundadora de “Mamá terapeuta”: el activismo por la discapacidad de una mujer que acompaña a su hija con parálisis cerebral

Entornointeligente.com / Cuando su hija Rocío fue diagnosticada con parálisis cerebral severa, Sonia pensó que ella nunca sería feliz, sin embargo, su sonrisa constante la convenció de lo contrario y la llevó a plantearse como objetivo de vida ser felices juntas a pesar de todo. Esta es la historia de Sonia Castro, activista por la inclusión, conferencista, escritora y ganadora del premio Mujer Impacta 2019, quien ha sido artífice de diversas iniciativas que promueven la construcción de una sociedad más igualitaria para las personas en situación de discapacidad, y también el empoderamiento y autocuidado en mujeres, madres y cuidadoras. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Sonia es madre de Rocío, persona que vive en situación de discapacidad por parálisis cerebral y a partir de esta realidad se convirtió en activista por la inclusión e impulsora de distintas instancias que promueven un cambio de paradigma en esta materia. Fue fundadora de la ONG Plazas para todos, autora del libro “Mamá terapeuta, asesora de la primera versión inclusiva de Lollapalooza y ganadora del premio Mujer Impacta 2019 por levantar estas iniciativas.

Su historia en el activismo comenzó en 2006 cuando de forma anónima inició un blog para compartir algunas de sus experiencias; esta página resonó en la vida de una pequeña comunidad de mujeres con hijas e hijos que viven en situaciones similares a la de Rocío y al corto andar, la iniciativa se convirtió en una red de apoyo mutuo ante las problemáticas de ser mujeres cuidadoras que enfrentan las diferencias sociales y estructurales que la visión normotípica de la sociedad no logra abarcar.

“Cuando me dan el diagnóstico de que mi hija tiene parálisis cerebral severa me imaginé al tiro que ella no iba a ser feliz, yo tenía asociado ‘discapacidad igual tragedia’ y mi hija es y sigue siendo muy alegre, (…) pero luego comencé a salir a la calle y me doy cuenta de que la gente la mira con mucha lástima, en la plaza la apuntan con el dedo, en el jardín no la aceptan y te vas encontrando con las barreras sociales, en ese momento no sabía nada de paradigma de discapacidad, pero lo viví y eso fue lo que me propuse, voy a compartir mi experiencia para que el otro no tenga ese desconocimiento del que surge la discriminación”, informó al medio SIGA UDP.

Es por esto que en un nuevo Mujeres Inolvidables el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Sonia Castro quien creó una fundación para educar y empoderar a mujeres madres cuidadoras y a partir de esto generar conciencia y apostar por construir un futuro igualitario ante las condiciones que generan la discapacidad.

A partir del “quiebre interno” que describe en la entrevista, Sonia comenzó un camino que la llevaría a ser líder en asuntos sociales relacionados con la discapacidad, convirtiéndose en activista, asesora, charlista y escritora. Y es que “si su hija podía ser feliz, ambas lo serían, aunque fuera contra viento y marea porque simplemente las dos se lo merecían”, según informa la fundación Mujer Impacta.

Fue así que el blog “Mamá Terapeuta” comenzó a ganar adherentes en internet para posteriormente convertirse en una página de Facebook y Twitter, y finalmente plasmarse en un libro de relatos en los que comparte su historia junto a Rocío, titulado de la misma manera que su sitio en la red.

Asimismo, impulsó una serie de charlas educativas a personas y familiares que viven esta realidad. “El mensaje ha llegado a más de seis mil madres”, informa Mujer Impacta, desde donde indican que “Sonia es también titulada en letras, por tanto, aprovechó sus dotes y conocimientos de escritura para narrar su propia experiencia”.

Estas vivencias finalmente condujeron a la creación de la Fundación Mamá Terapeuta, una organización que trabaja por reivindicar y humanizar el trabajo de cuidados que cumplen las mujeres y madres, además se encarga de velar por el bienestar físico, mental y emocional de las mismas, quienes ante la difícil realidad que experimentan a diario sufren por los efectos del estrés, como enfermedades y dolores de origen psicosomático, caída del cabello, lesiones a la piel, entre otros.

“Siento que es mi propósito en la vida, que la Rocío no llegó sólo para mí, creo que yo la necesitaba a ella para aportar a la sociedad. Creo que mi rol en esto es ayudar a las mamás a que les haga sentido por qué y para qué son mamás de un niño con discapacidad, que deje de ser doloroso . Me interesa mucho empoderar y desarrollar la resiliencia en ellas. Una se siente muy sola y cuesta tener fuerza”, dice a SIGA UDP sobre el aporte de la fundación en la vida de tantas mujeres.

La fundación se encuentra actualmente en funcionamiento y en miras a otros temas relacionados con los pendientes en materia de políticas públicas que comprometan al Estado como garante con la inclusión de las personas en situación de discapacidad que asegure el desarrollo, participación e igual de oportunidades para esta comunidad.

Por otra parte, Sonia Castro ha destacado por la publicación de un segundo título que continúa a “Mamá terapeuta”, se trata del libro “Mamá sustentable” en el que relata sobre su experiencia en la maternidad y el autocuidado, estimulando a las mujeres a encontrar el espacio de amor a sí mismas en esta entrega permanente que significa cuidar a otro.

Fue la creadora de la ONG “Plaza para todos”, de la que estuvo a cargo durante cinco años. La organización logro la instalación de plazas inclusivas como derecho de la niñez en Chile. Y en línea con la visibilización comunitaria de la inclusión, Castro también asesoró la primera versión inclusiva del festival Lollapalooza.

