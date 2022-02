Represión en Myanmar ha dejado 1.503 muertos desde el 2021

Entornointeligente.com / A un año del golpe militar en Myanmar, más de 1.500 civiles han fallecido en el país asiático a causa de la represión de las fuerzas militares contra las manifestaciones pacíficas.

La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Myanmar que trata de verificar los decesos y detenidos en el país, informó que al menos 1.503 personas han muerto a raíz de la represión por parte del gobierno militar.

De acuerdo a la oenegé, el lunes se reportaron cuatro nuevos fallecidos, entre ellos dos menores, en el oriental estado Kayah. Según AAPP las víctimas mortales presentaban signos de tortura y fueron encontradas tras una serie de redadas realizadas por los militares en algunas poblaciones de la región.

— AAPP (Burma) (@aapp_burma) January 31, 2022 AAPP también contabilizó 11.838 detenidos desde el golpe del 1 de febrero de 2021, de los cuales 8.835 aún permanecen arrestados y 661 han sido sentenciados a penas de cárcel por un tribunal, entre ellos la derrocada líder Aung San Suu Kyi.

La justicia birmana además ha condenado a la pena capital a 45 personas, incluidos dos menores, aunque todavía ninguno ha sido ajusticiado.

El enviado especial de la ONU en Myanmar, Tom Andrews, invitó a la comunidad internacional a denunciar y tomar medidas contra la junta militar en el país asiático.

While millions in Myanmar mark the 1-year anniversary of an illegal coup with a Silent Strike, the rest of us should be raising our voices for a stronger, more responsible international response to a junta that is functioning as a criminal enterprise stealing a nation’s future. pic.twitter.com/nMEf3Pv26T

— UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) January 31, 2022 Al celebrarse el primer año del golpe militar, organizaciones y movimientos defensores de derechos humanos convocaron a una protesta pacífica en las principales ciudades de Myanmar para condenar a la junta militar, exigir la liberación de los presos políticos y el retorno a la democracia.

