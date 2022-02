Rehumanización 2022

Entornointeligente.com / Ramsés Uribe, profesor de la ULA Por: Ramsés Uribe…

Pérdida de la sensibilidad social en general. ¿Qué le está pasando al venezolano? Frente a la creciente y avasalladora deshumanización social, algo tiene que hacerse, pues es ya insostenible para la mayoría de los miembros del 94% de empobrecidos connacionales. La atinada acción política, social y ética movilizaría el cambio positivo hacia la democracia auténtica, con todo lo que eso implica. ¿Quién podría dudar que es una necesidad inaplazable?. Desde luego, los que se benefician de este sistema oprobioso y retrógrado de nuestro país están contentos y seguros sin importarles el sufrimiento del otro. ¿Qué es lo opuesto a la deshumanización?. Fundamentados en el pensador Ortega y Gasset (1998), un alto grado de humanización se da en la realidad humana cuando vivimos con un intenso sentimiento en cualquier circunstancia. Samuel Ramos (2007), filósofo, expone que en la deshumanización hay una pérdida de valores o en vías de extinción que antes eran referencia obligatoria. Rocío Martínez Gutiérrez (2013), en su tesis doctoral denuncia que la discriminación social contribuye con la deshumanización. También Castano y Giner-Sorolla (2012), afirma que en la discriminación de percibir a los demás como menos personas también afecta y ésta práctica es una forma sutil y tóxica del prejuicio social. Por otro lado, la misma autora sostiene que la humanización, de acuerdo con el psicólogo belga Jacques-Phillipe Leyens (2012), consta de tres características: inteligencia, sentimientos y lenguaje. De ellos se destacan los sentimientos porque no se ven afectados por normas sociales. En el ámbito humano es fundamentalmente el sentimiento la base de todo, tal como lo viene reflexionando y afirmando la filosofía.

Por todo lo antes teorizado lo que viene ocurriendo en Venezuela, es un irracional e inclemente proceso de creciente y sostenida infrahumanización social institucionalizada por la política socialista del gobierno. La constante violación de la Constitución Nacional, el silencio, la evasión o inactividad o respuesta oportuna de las autoridades competentes ante el sufrimiento o las injusticias, la infame lista de Tascón, la descalificación y el escarnio público, las amenazas, ofensas e insultos permanentes, el lenguaje soez y vulgar difundidos en los medios de comunicación tradicional y digital, la inhabilitación política, el protectorado o villanos afines versus los gobernadores o alcaldes opositores, las instituciones paralelas, entre otras prácticas malsanas, los pésimos servicios públicos, son una clara violación de los derechos humanos, según fue y sigue reiteradamente denunciado por entes multilaterales y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales como la ONU, CIDH de la OEA, Human Rights Watch, Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y otros.

Por eso la responsabilidad es de todos no sólo de los líderes gremiales, sociales, políticos, educativos y culturales es decisiva para salir del foso miserable del país de las geniales plumas de Don Tulio Febres Cordero y Ricardo Gil Otaiza. Hay que mejorarlo todo, rehumanizarlo todo. Dado que se ha perdido en gran medida la sensibilidad social se impone su rescate. Uno de los principales bastiones de la revalorización social sigue siendo a pesar de todo, la educación.

Rehumanización como alternativa. Como ya hace años lo venimos planteando, volver a los orígenes axiológicos de valores de nuestros antepasados y de la idiosincrasia nacional, es una tarea impostergable por la emergencia de la decadencia social hoy denominada crisis humanitaria compleja. Ya para el 2018 analizamos un poco el tema con alguna sugerencia: la necesidad de una revalorización social profunda desde el interior del individuo. Una rehumanización interna. Esta es la reactivación axiológica de los valores en el alma y corazón de los ciudadanos. Cambiar tan radicalmente no es nada fácil y más aún si se trata de toda una colectividad o grandes sectores de la población y/o con la presencia férrea de una ideología de izquierda alienadora, vil y destructiva. ¿Cómo podría darse este salto cuántico social?. Es evidente por el desastroso, anárquico y corrupto estado de cosas aunado a la irrupción de la pandemia, que no ha ocurrido una mejora sustancial, excepto en algún sector de la población. Para ello creemos urgente un reseteo generalizado, una toma de conciencia colectiva a fondo. La crudeza del empobrecimiento de la mayoría de la población constatable por doquier, el ensañamiento criminal de los delincuentes y la migración forzada de millones de almas criollas, las escasas y tardías campañas del buen venezolano, entre otros indicadores sociales y medidas de contención de conductas desviadas, parecen no impulsar la chispa que encienda la conciencia de ciertos individuos. Por tanto, habrá que implementar otros y diversos caminos democráticos y espirituales que sí tengan un impacto más favorable que minimice o reduzca la problemática mencionada en aras de una rehumanización. Algunas estrategias serían: a) sendas campañas educativas de sensibilización y concientización social a través de todos los medios de comunicación convencionales y las redes sociales, b) el retorno de la auténtica educación sistemática extraviada desde hace unos veinte años, c) Promoción de los valores humanos ancestrales del venezolano, d) reapropiación y promoción de las virtudes y valores como los de la solidaridad, el amor, la fraternidad, la prudencia, templanza, justicia, fortaleza, santidad, la caridad. f) Educar y entrenar sobre la inteligencia emocional, g) retomar los estudios sobre formación social, moral y cívica, h) reinstitucionalizar y adecentar los organismos públicos, i) Acatar las recomendaciones de los organismos correspondientes para el debido respeto a los derechos humanos, j)cambio del sistema político y social imperante, k) Promover e institucionalizar actividades y prácticas espirituales, religiosas, culturales, académicas que coadyuven a la humanización poblacional, l) relanzar y apoyar el rol de la familia, ll) promover y difundir un mejor uso del lenguaje en cualquier circunstancia, m) reincorporar y exigir la reflexión ética, axiológica y de la filosofía en general en todo espacio educativo para retomar el pensamiento crítico especialmente en los niños y jóvenes, n) valorar públicamente las conductas éticas, ñ) otras alternativas.

Correo: [email protected]

01-02-2022

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

LINK ORIGINAL: Comunicacion Continua

Entornointeligente.com