Realme 9 Pro+ tendrá la función de sensor de pulso cardiaco en pantalla

El CEO de realme ha publicado en Twitter que su nuevo realme 9 Pro+ contaría con una característica muy llamativa y que no se ha visto en dispositivos móviles desde el Samsung Galaxy S5.

El pasado siempre vuelve y las tecnologías que no triunfaron hace unos años, puede que triunfen en la actualidad. En las últimas semanas hemos visto los planes de lanzamiento de diferentes empresas y, entre ellas, realme.

La noticia llega gracias a una publicación en la red social de Twitter, el CEO de la compañía de dispositivos móviles ha comentado que un terminal que tienen entre manos contaría con una tecnología curiosa.

La tecnología en cuestión sería la capacidad de medir el ritmo cardíaco mediante el lector de huellas dactilares. Sí, algo parecido a lo que hacían los de Samsung hace algunos años.

Keep a track of your health and be aware of it throughout the day.

Our upcoming #realme9Pro + will feature a heart rate sensor. pic.twitter.com/K0vUoDaGl5

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 1, 2022

Eso sí, en el caso de la compañía surcoreana la forma en la que se media el ritmo cardíaco era mediante el flash LED de la cámara trasera. Esta medición se hacia al apoyar el dedo sobre esta zona.

Los de realme puede que se hayan inspirado en la tecnología de Samsung para desarrollar la suya propia, aunque en su caso lo que se emplea es la cámara situada bajo la pantalla y que sirve para escanear la huella dactilar.

El dispositivo que contaría con esta tecnología sería el realme 9 Pro+. Todavía no se conocen muchos detalles acerca de este dispositivo, aunque sería bastante reseñable que contase con esta tecnología.

Esto indicaría dos cosas y la primera sería que el terminal tendría huella bajo pantalla y, por lo tanto, el panel que montaría este dispositivo sería AMOLED. Además, en el vídeo de muestra que ha colgado se puede ver algo del diseño.

La estética frontal que luciría este dispositivo haría gala de una cámara en pantalla que se alojaría en la esquina superior izquierda. En cuanto al interior los rumores apuntan a que sería MediaTek el que daría vida a este dispositivo.

El procesador elegido sería el Dimensity 920 y que estaría acompañado por una buena cantidad de RAM y de almacenamiento. Eso sí, hasta la fecha de la presentación será imposible conocer las características reales.

Habrá que estar atentos para conocer todos los detalles de este nuevo terminal de realme. Y, es que, llegaría para engrosar la familia realme 9 que está, por el momento, formada únicamente por el realme 9i.

Los planes de realme pasan por lanzar tanto el realme 9 Pro como el realme 9 Pro+ el día 15 de febrero. Os informaremos de todos los detalles acerca de estos dispositivos de primera mano.

Fuente: ComputerHoy

LINK ORIGINAL: Confirmado

