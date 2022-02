Preocupación Vs. bendición

Entornointeligente.com / Así como no puedes ver un enemigo invisible, también te cuesta ver a Dios, dónde se revela, qué o a quienes está usando para darte un mensaje y responder tus preguntas. Pero Él colocó sus ojos sobre ti y si pones tus ojos en Jesús, le conocerás gradualmente, tanto como vayas acercándote a Él. Nos dice, echa sobre mi tu carga, no temas y suelta tus preocupaciones. Lograr estas tres solicitudes es posible al conocerle profundamente; aunque parezca difícil creer, las preocupaciones son distracciones, a veces son imaginaciones. Piensa que no hay nada imposible para Él… Pero para ti, creer lo hace menos difícil, creerle lo hace posible y orar puede hacerlo tangible pronto. Hoy cambia preocupación por ocuparte en la oración para que todo gire hacia tu bendición.

LINK ORIGINAL: El Caribe

Entornointeligente.com