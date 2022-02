New York Times compra Wordle em ofensiva para expandir seus negócios na área de games

Entornointeligente.com / NOVA YORK – O jornal americano The New York Times comprou o Wordle, adicionando em seu crescente portfólio de jogos e palavras cruzadas eletrônicos o popular game que desafia jogadores a descobrir palavras.

O valor do negócio não foi divulgado. O Wordle se tornou um fenômeno popular ao oferecer aos jogadores seis tentativas de adivinhar uma palavra misteriosa de cinco letras.

O jogo foi criado por Josh Wardle, um engenheiro de software, no Brooklyn, bairro de Nova York, em outubro.

Desde a sua estreia, provocou uma febre, com usuários postando em redes sociais quantas pistas tinham demandado para adivinhar uma determinada palavra. O jogo só permite uma partida por dia, o que aumenta o interesse dos jogadores.

O game tem milhares de jogadores diários, segundo o Times. O jogo deve migrar para o site do NYT.

Wardle vai participar da transição e declarou que o objetivo será evitar problemas para os usuários e garantir que todos terão mantidos os seus históricos na plataforma.

Jogo nasceu de uma história de amor No início de janeiro, o New York Times publicou um perfil de Wardle, que revelou a origem do jogo de tanto sucesso. Ele sabia que sua companheira, Palak Shah, gostava muito de jogos de palavras, então criou um jogo apenas para os dois se divertirem juntos durante a pandemia.

O game foi batizado com uma brincadeira com o seu sobrenome. O engenheiro de software que já trabalhou para o Reddit contou que, depois de jogarem por meses sozinhos, compartilharam o jogo no grupo do WhatsApp da família e virou uma febre.

Foi então que ele percebeu que poderia ter em mãos algo valioso para ser dividido com o público em geral. O sucesso foi meteórico. Em 1º de novembro do ano passado, 90 pessoas jogaram o Wordle. Em apenas dois meses, eram 300 mil jogadores diários.

NYT busca novas fontes de receita O jornal nova-iorquino está focando na indústria de games como uma forma de diversificar suas fontes de receita.

Com a caótica presidência de Donald Trump encerrada, o jornal já havia previsto que o crescimento de suas assinaturas não iria continuar na mesma taxa que havia conseguido em 2020.

Em dezembro, o Times ultrapassou 1 milhão de assinantes para seus jogos eletrônicos, que incluem títulos como “Spelling Bee” e diferentes tipos de palavras cruzadas.

