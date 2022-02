Morre a escritora Vilma Guimarães Rosa, filha de Guimarães Rosa, aos 90 anos

Entornointeligente.com / Faleceu aos 90 anos a escritora Vilma Guimarães Rosa Reeves. Filha de Guimarães Rosa (1908-1967), autor de “Grande Sertão: Veredas”, entre outros clássicos da literatura nacional, ela estava internada no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, há 11 dias, por complicações de diabetes. Ela morreu neste domingo (30) após sofrer um infarto fulminante.

Com mais de cinco décadas de carreira, Vilma Guimarães Rosa estudou no Rio de Janeiro e em Paris, na conceituada universidade Sorbonne. Ao longo de sua trajetória, publicou nove livros: “Acontecências” (1967); “Setestórias” (1970); “Por que não?” (1972); “Serendipity” (1974); “Carisma” (1978); “Clique!” (1981); “Relembramentos: João Guimarães Rosa, Meu Pai (Memórias Biográficas)” (1983); “As Visionárias” (1983); e “Mistérios do Existir” (1999).

Pelo trabalho em “Por que não?”, a autora conquistou o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras. Anos mais tarde, voltou a ser premiada pela ABL, agora com o Prêmios Joaquim Nabuco, pelo livro de memórias do pai.

Filha mais velha de Guimarães Rosa, fruto do primeiro casamento com Lígia Cabral Pena, Vilma nasceu em Itaguara, Minas Gerais, no dia 5 de junho de 1931. Ela deixa dois filhos, João Emilio Ribeiro Neto e Laura Beatriz Guimarães Rosa Ribeiro Lustosa, de seu primeiro casamento, com Caio Antonio Bernardo, além de duas netas, Alice e Catharina. A escritora foi casada ainda com Peter Quiney Reeves, com quem viveu por 55 anos até sua morte em 2020.

